FB-MANU CANLI İZLE 🎯 Fenerbahçe-Manchester United Maçı TRT 1 MOBİL canlı yayın ekranı! UEFA Avrupa Ligi Maçı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Kadıköy'de 🏚️ İngiliz devi Manchester United'ı ağırlıyor. Kritik mücadelede temsilcimiz, galibiyetle yoluna devam etmeyi hedefliyor. İşte maç detayları ve iki takımın son durumları...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Kadıköy'de 🏚️ İngiliz devi Manchester United'ı ağırlıyor. Kritik mücadelede temsilcimiz, galibiyetle yoluna devam etmeyi hedefliyor. İşte maç detayları ve iki takımın son durumları...
📅 Tarih: 24 Ekim 2024
⏰ Başlama Saati: 22:00
🏟️ Stat: Ülker Stadyumu
👨⚖️ Hakem: Clement Turpin (Fransa)
🔊 Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz ve canlı)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. İlk maçta Union SG'yi 2-1 mağlup eden temsilcimiz, ikinci hafta Twente deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. 14. sırada yer alan Fenerbahçe, bu kritik karşılaşmayı kazanarak liderlik mücadelesinde avantaj elde etmek istiyor.
Manchester United ise henüz galibiyetle tanışamadı. İlk maçında Twente ile 1-1 berabere kalan İngiliz ekibi, Porto deplasmanından 3-3'lük beraberlikle döndü ve sadece 2 puan topladı.
Fenerbahçe:
🧤 Livakovic, 🛡️ Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Mert Müldür
🌀 Fred, Amrabat
⚡ Tadic, Szymanski, Saint-Maximin
🎯 En-Nesyri
Manchester United:
🧤 Onana, 🛡️ Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot
🌀 Casemiro, Ugarte
⚡ Rashford, Eriksen, Garnacho
🎯 Höjlund
TRT 1 CANLI İZLE
https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 adresinden maçı canlı akip edebilirsiniz.
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