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FB-MANU CANLI İZLE 🎯 Fenerbahçe-Manchester United Maçı TRT 1 MOBİL canlı yayın ekranı! UEFA Avrupa Ligi Maçı...

Manchester United ise henüz galibiyet alamadan 2 puanla zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkıyor. Kadıköy’deki mücadelede kazanan taraf, grupta önemli bir avantaj elde edecek. Mücadeleyi, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek ve karşılaşma TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:23 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:23
FB-MANU CANLI İZLE 🎯 Fenerbahçe-Manchester United Maçı TRT 1 MOBİL canlı yayın ekranı! UEFA Avrupa Ligi Maçı...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Kadıköy'de 🏚️ İngiliz devi Manchester United'ı ağırlıyor. Kritik mücadelede temsilcimiz, galibiyetle yoluna devam etmeyi hedefliyor. İşte maç detayları ve iki takımın son durumları...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Maç Bilgileri

📅 Tarih: 24 Ekim 2024
Başlama Saati: 22:00
🏟️ Stat: Ülker Stadyumu
👨‍⚖️ Hakem: Clement Turpin (Fransa)
🔊 Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz ve canlı)

Fenerbahçe ve Manchester United'ın Performansı 🟡🔵

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. İlk maçta Union SG'yi 2-1 mağlup eden temsilcimiz, ikinci hafta Twente deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. 14. sırada yer alan Fenerbahçe, bu kritik karşılaşmayı kazanarak liderlik mücadelesinde avantaj elde etmek istiyor.

Manchester United ise henüz galibiyetle tanışamadı. İlk maçında Twente ile 1-1 berabere kalan İngiliz ekibi, Porto deplasmanından 3-3'lük beraberlikle döndü ve sadece 2 puan topladı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:
🧤 Livakovic, 🛡️ Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Mert Müldür
🌀 Fred, Amrabat
⚡ Tadic, Szymanski, Saint-Maximin
🎯 En-Nesyri

Manchester United:
🧤 Onana, 🛡️ Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot
🌀 Casemiro, Ugarte
⚡ Rashford, Eriksen, Garnacho
🎯 Höjlund

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 adresinden maçı canlı akip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Fikstürü 📅

🗓️ 24 Ekim: Fenerbahçe - Manchester United
✈️ 7 Kasım: AZ Alkmaar - Fenerbahçe
✈️ 28 Kasım: Slavia Prag - Fenerbahçe
🏚️ 11 Aralık: Fenerbahçe - Athletic Bilbao
🏚️ 23 Ocak: Fenerbahçe - Lyon
✈️ 30 Ocak: Midtjylland - Fenerbahçe

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