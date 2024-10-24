FB-MANU CANLI İZLE 🎯 Fenerbahçe-Manchester United Maçı TRT 1 MOBİL canlı yayın ekranı! UEFA Avrupa Ligi Maçı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Kadıköy'de 🏚️ İngiliz devi Manchester United'ı ağırlıyor. Kritik mücadelede temsilcimiz, galibiyetle yoluna devam etmeyi hedefliyor. İşte maç detayları ve iki takımın son durumları...

Fenerbahçe ve Manchester United'ın Performansı 🟡🔵

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. İlk maçta Union SG'yi 2-1 mağlup eden temsilcimiz, ikinci hafta Twente deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. 14. sırada yer alan Fenerbahçe, bu kritik karşılaşmayı kazanarak liderlik mücadelesinde avantaj elde etmek istiyor.

Manchester United ise henüz galibiyetle tanışamadı. İlk maçında Twente ile 1-1 berabere kalan İngiliz ekibi, Porto deplasmanından 3-3'lük beraberlikle döndü ve sadece 2 puan topladı.