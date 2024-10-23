Türklerin kayıp haftası! İşte Şampiyonlar Ligi’nde alınan sonuçlar

Ülkemizi Avrupa'nın dev takımlarında temsil eden milli futblcularımız, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kötü bir ortalama yakaladı. Tek galibiyet gören isim Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu oldu ancak yıldız futbolcu kadroda yoktu.
Ülkemizi Avrupa'nın dev takımlarında temsil eden milli futblcularımız, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kötü bir ortalama yakaladı. Tek galibiyet gören isim Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu oldu ancak yıldız futbolcu kadroda yoktu.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, evinde Feyenoord'a 3-1 yenildi. Kenan Yıldız'lı Juventus ise evinde Stuttgart'a 1-0 mağlup oldu.
Barcelona, Bayern karşısında 4-1'lik ezici bir skor elde ederken Manchester City de Sparta Prag'ı 5-0 ile devirip gecenin en fakrlı skorunu elde etti.
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta alınan sonuçlar şöyle:
23 Ekim Çarşamba:
Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya): 0-0
Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1
Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 5-0
Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1
Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 4-1
Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa): 1-3
Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-3
Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya): 0-1
22 Ekim Salı
Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika): 3-1
Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 5-1
Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-1
Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya): 0-1
Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-0
Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0
Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0
Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz): 0-2
Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya): 5-2