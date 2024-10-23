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Türklerin kayıp haftası! İşte Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasındaki maçlar tamamlandı. Milli futbolcularımızın yer aldığı karşılaşmalarda forma giydiği takımlar kazanamazken Hakan Çalhanoğlu ise Inter'in Young Boys'u yendiği mücadelede sakatlığı nedeniyle sahada yer almadı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 01:05 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 01:07
Türklerin kayıp haftası! İşte Şampiyonlar Ligi’nde alınan sonuçlar

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Ülkemizi Avrupa'nın dev takımlarında temsil eden milli futblcularımız, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kötü bir ortalama yakaladı. Tek galibiyet gören isim Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu oldu ancak yıldız futbolcu kadroda yoktu.

Kenan Yıldız mağlubiyet üzüntüsü yaşadı (AFP)Kenan Yıldız mağlubiyet üzüntüsü yaşadı (AFP)

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, evinde Feyenoord'a 3-1 yenildi. Kenan Yıldız'lı Juventus ise evinde Stuttgart'a 1-0 mağlup oldu.

Barcelona, Bayern karşısında 4-1'lik ezici bir skor elde ederken Manchester City de Sparta Prag'ı 5-0 ile devirip gecenin en fakrlı skorunu elde etti.

Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi (İHA)Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi (İHA)

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta alınan sonuçlar şöyle:

23 Ekim Çarşamba:

Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya): 0-0

Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1

Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 5-0

Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1

Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 4-1

Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa): 1-3

Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-3

Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya): 0-1

22 Ekim Salı

Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika): 3-1

Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 5-1

Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-1

Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya): 0-1

Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-0

Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0

Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0

Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz): 0-2

Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya): 5-2

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