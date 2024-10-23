Türklerin kayıp haftası! İşte Şampiyonlar Ligi’nde alınan sonuçlar

Ülkemizi Avrupa'nın dev takımlarında temsil eden milli futblcularımız, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kötü bir ortalama yakaladı. Tek galibiyet gören isim Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu oldu ancak yıldız futbolcu kadroda yoktu.

Kenan Yıldız mağlubiyet üzüntüsü yaşadı (AFP)

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, evinde Feyenoord'a 3-1 yenildi. Kenan Yıldız'lı Juventus ise evinde Stuttgart'a 1-0 mağlup oldu.

Barcelona, Bayern karşısında 4-1'lik ezici bir skor elde ederken Manchester City de Sparta Prag'ı 5-0 ile devirip gecenin en fakrlı skorunu elde etti.