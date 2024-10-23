Giovanni van Bronckhorst’tan umutlandıran açıklama!

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Avrupa'ya bu sezon kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, 3. hafta maçında Lyon'a konuk olacak. Siyah beyazlılar, zorlu randevuda rakibini devirerek yoluna devam etmek ve ilk 3 puanını hanesine yazdırmak amacında. Kritik sınav öncesinde Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst ilk Avrupa Ligi galibiyetini almak istiyor (AA) "TÜRK MİLLETİYLE BİRLİKTEYİZ" Giovanni van Bronckhorst, TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain saldırı ile ilgili olarak; "Ankara'daki olayda etkilenen aileler için konuşmalıyım. Kalbimiz onlarla beraber. Türk milletiyle birlikteyiz." ifadelerini kullandı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, rakip hakkında ise; "İyi savunma yapmaya çalışacağız. Maça gelirsek topu olabildiğince ayağımızda tutmalıyız. Geçiş hücumlarında etkili olabilecek bir takım bu nedenle oldukça dikkatli olmak zorundayız." diye konuştu.