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Giovanni van Bronckhorst'tan umutlandıran açıklama!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, karşılaşama öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, durumu merakla beklenen Ersin Destanoğlu hakkında umut dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 19:46 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 19:46
Giovanni van Bronckhorst’tan umutlandıran açıklama!

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Avrupa'ya bu sezon kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, 3. hafta maçında Lyon'a konuk olacak. Siyah beyazlılar, zorlu randevuda rakibini devirerek yoluna devam etmek ve ilk 3 puanını hanesine yazdırmak amacında.

Kritik sınav öncesinde Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst ilk Avrupa Ligi galibiyetini almak istiyor (AA)Giovanni van Bronckhorst ilk Avrupa Ligi galibiyetini almak istiyor (AA)

"TÜRK MİLLETİYLE BİRLİKTEYİZ"

Giovanni van Bronckhorst, TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain saldırı ile ilgili olarak; "Ankara'daki olayda etkilenen aileler için konuşmalıyım. Kalbimiz onlarla beraber. Türk milletiyle birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki çalıştırıcı, rakip hakkında ise; "İyi savunma yapmaya çalışacağız. Maça gelirsek topu olabildiğince ayağımızda tutmalıyız. Geçiş hücumlarında etkili olabilecek bir takım bu nedenle oldukça dikkatli olmak zorundayız." diye konuştu.

Giovanni van Bronckhorst, TUSAŞ saldırısı sonrası Türk halkının yanında olduğunu söyledi. (AA)Giovanni van Bronckhorst, TUSAŞ saldırısı sonrası Türk halkının yanında olduğunu söyledi. (AA)

ERSİN'İN DURUMU NETLİK KAZANACAK

Beşiktaş teknik direktörü, kalede yaşanan sorun hakkında; "Mert yanımızda olamayacak. Umarım en kısa zamanda döner. Ersin iyileşme döneminde. Son 1-2 antrenmanda bizimleydi. İdmandan sonra durumuna bakacağız. Umuyorum o da oynayabilecek durumda olacak yarın." yorumunda bulundu.

Hollandalı teknik adam; "Takımımızda geçen seneye göre ciddi değişiklikler var. 28 oyuncu gitti, 8 oyuncu geldi. Bunun için alışma süreci gerekiyor. Avrupa'da ilk iki maçı kaybedince, geçen sene de başarısız bir sezon da geçince asıl amacımız kalan maçlarda durumu değiştirmek. Hala sezonun başındayız." dedi.

Giovanni van Bronckhorst’tan umutlandıran açıklama!

Givanni van Bronckhorst, önceliklerinin Lyon maçı olduğunu söyledi (AA)Givanni van Bronckhorst, önceliklerinin Lyon maçı olduğunu söyledi (AA)

GALATASARAY AÇIKLAMASI

van Bronckhorst Lyon sonrasındaki derbiye yönelik olarak; "Ben teknik direktörüm ve maç maç düşünmek zorundayım. Şu an öncelikli olan maç Lyon. Birçok derbi maçında yer aldım. İyi bir maç oynamayı istiyoruz tabii ki." değerlendirmesi yaptı.

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