Okan Buruk’tan fark açıklaması: 8-9 gol atabilirdik!

Teknik Direktör Okan Buruk, Elfsborg'a karşı 8-9 gol atabileceklerini dile getirdi (AA)

Galatasaray Teknik Direkörü Okan Buruk galibiyeti TRT Spor'a değerlendirdi. Buruk şunları söyledi;

"İlk defa 3-4-1-2 oynadık ve bir antrenmanla bunu yapabildik. Oyun içerisinde birçok aksiyonda doğru uyguladık. 4 gol attık ama 8-9 atabilirdik. 3-0 sonrası kaptırdığımız top 3-1'e geldi. Sonra penaltıdan 3-2 oldu. Ne kadar gol yersek yiyelim top bizdeydi. Rakibin tehlikeli atakları oldu. 3 gol buldular. Bazen garanti oynamamız gerekiyor. Maçın büyük bir bölümünde doğru iş yaptık. Oyun üstünlüğünden, atılan gollerden memnunum. Ofansif açıdan doğru yanıt aldık. Kaptırdığımız toplardan goller yedik. Maç maç değerlendireceğiz.

Bugün çıkan senaryo bizim için işleyen bir senaryoydu. Genel olarak doğru yaptık. İlk yarıya baktığımızda rakibe çok pozisyon vermedik. Rakibimiz bütün maç uzun top oynadı. Gollerde kaptırdığımız toplar bize sıkıntı yarattı. Bazen oyun içerisinde şanssızlıklar oluyor. Galatasaray takımının attığı gol sayısı beni mutlu ediyor. Ligde ve burada 3 gol ortalamayla gidiyoruz. Verdiğimiz pozisyonlar çok kolay... Çok az pozisyon verdik ama gol oldu. Bizim de garanti oynamamız gereken yerler oluyor. Daha iyisini yapabilecek bir kalitemiz var. Oyuncularımın performansından memnunum."