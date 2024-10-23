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Rams Park'ta sürprize izin yok! Galatasaray Elfsborg'u 4-3 yendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u ağırlayan Galatasaray, ilk yarıda Mauro Icardi, Abdulkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz ile 3-0 öne geçti ancak ikinci devrede konuk takım Hult ve Baidoo ile farkı bire kadar indirdi. 83'te Yunus Akgün sahneye çıktı ve skoru 4-2'ye getirdi ama Elfsborg uzatmalarda bir gol daha bulunca karşılaşma 4-3 sona erdi. İşte Galatasaray - Elfsborg maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 16:20 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 20:11
Rams Park’ta sürprize izin yok! Galatasaray Elfsborg’u 4-3 yendi

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Süper Lig'in lideri Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, 28'de Mauro Icardi'nin golü ile 1-0 öne geçti. 39'da Petterson'un kendi ağlarını havalandırdığı pozisyon sonrasında fark ikiye çıktı. İlk yarının sonucunu Barış Alper 3-0 olarak belirledi.

Elfsborg ikinci yarı açılıp 2 gol bularak farkı bire indirdi ancak 83'te Yunus Akgün yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkarıp tabelayı 4-2'ye getirdi ama 90+1'de konuk takım bir gol daha bulunca skor 4-3 olarak tayin edildi.

Abdülkerim Bardakcı fileleri havalandıran isimlerden biri oldu (AA)Abdülkerim Bardakcı fileleri havalandıran isimlerden biri oldu (AA)


MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ taraftan Dries Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Isak Pettersson topu güçlükle çeldi.

14. dakikada sağ taraftan Dries Mertens'in ortasında altıpasın sol tarafında Victor Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Isak Pettersson topu çeldi. Pozisyonun devamında penaltı noktasının sağ tarafında Barış Alper Yılmaz'ın röveşatasında meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28. dakikada Victor Osimhen'in pasında Mertens ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahası girerek şutunu çekti, direkten dönen topu Mauro Icardi sol çaprazdan ağlara yolladı. 1-0

39. dakikada sağ taraftan Gabriel Sara'nın yaptığı ortasında penaltı noktası sol tarafında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe sonra kaleci Isak Pettersson'a çarpıp filelere gitti. 2-0

44. dakikada Gabriel Sara'nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. 3-0

46. dakikada Icardi'nin pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Nijeryalı santrforun şutunda kaleci Petterson, meşin yuvarlağı bacağıyla kurtardı.

52. dakikada Elfsborg, farkı 2'ye indirdi. Galatasaray ceza sahasına paslaşarak gelen İsveç ekibinde Hedlund'un sağ çaprazdan pasında Hult, altıpas çizgisi üzerinde vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

65. dakikada konuk ekip, penaltıdan golü buldu. Holmen'in sağ kanattan yaptığı ortada Qasem, arka direkte topla buluştu. Barış Alper, Qasem ile girdiği ikili mücadelede meşin yuvarlağı kornere atmak isterken elle topa müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Matej Jug, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Baidoo, fileleri sarstı: 3-2.

66. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında savunma arkasına sarkan Icardi, penaltı noktası civarında topla buluştuktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli santrforun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Petterson, meşin yuvarlağı çeldi.

83. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yunus Akgün, sağ çaprazda Yegbe ile girdiği ikili mücadelede topu kaptırmadan altıpas çizgisine kadar gelerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2.

Konuk ekip, 90+2. dakikada farkı yeniden 1'e indirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın hatalı pasında topu kapan Baldursson, ceza sahası sağ çaprazındaki Larsson'a meşin yuvarlağı aktardı. Larsson'un penaltı noktası yakınından vuruşunda top, filelerle buluştu: 4-3.

90+5. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Davinson Sanchez'in kayarak müdahalesinde topu önünde bulan Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonratopu filelere gönderdi ancak ofsayt sebebiyle gol sayılmadı.

Mauro Icardi Elfsborg maçında da boş geçmedi (REUTERS)Mauro Icardi Elfsborg maçında da boş geçmedi (REUTERS)

OKAN BURUK'TAN ÇİFT FORVET KARARI

Galatasaray'ın Elfsborg ile karşılaştığı mücadelede Teknik Direktör Okan Buruk, çift forvetle oynama kararı aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi birlikte görevlendirdi.

Arjantinli yıldız yine ağları havalandırmayı başardı.

Rams Park’ta sürprize izin yok! Galatasaray Elfsborg’u 4-3 yendi

Barış Alper Yılmaz Galatasaray formasıyla bir kez daha ağları havalandırdı (DHA)Barış Alper Yılmaz Galatasaray formasıyla bir kez daha ağları havalandırdı (DHA)

3'LÜ SAVUNMA

Sarı kırmızılı ekibin başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, Ismail Jakobs'un yokluğunda ise 3'lü savunma kurgusu oluşturdu.

Orta sahada ise Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kanatlarda forma giyerken Sara ve Torreira mekezi bozulmadı.

Barış Alper Yılmaz karşılaşmanın 3. golünü kaydetti. Sara ise asistiyle gol pası hanesine bir çentik daha attı.

Fernando Muslera'nın cezası bitti (AA)Fernando Muslera'nın cezası bitti (AA)

MUSLERA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'ın Elfsborg ile karşılaştığı mücadede Fernando Musera'nın cezası da dolmuş oldu. Uruguaylı file bekçisi, Young Boysa karşısında gördüğü kırmızı kart sonrasında 3 maçla cezalandırılmıştı.

38 yaşındaki eldiven Tottenham karşısında kalesini koruyabilecek.

Alexander Ceferin Rams Park'ta maçı seyredenler arasındaydı (TRT 1 Ekran Görüntüsü)Alexander Ceferin Rams Park'ta maçı seyredenler arasındaydı (TRT 1 Ekran Görüntüsü)

CEFERIN TRİBÜNDE

Galatasaray'ın Elfsborg ile karşılaştığı mücadelede önemli iki misafir vardı. UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Rams Park'a gelerek karşılaşmayı takip etti.

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