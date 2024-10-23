Süper Lig'in lideri Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, 28'de Mauro Icardi'nin golü ile 1-0 öne geçti. 39'da Petterson'un kendi ağlarını havalandırdığı pozisyon sonrasında fark ikiye çıktı. İlk yarının sonucunu Barış Alper 3-0 olarak belirledi.

Elfsborg ikinci yarı açılıp 2 gol bularak farkı bire indirdi ancak 83'te Yunus Akgün yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkarıp tabelayı 4-2'ye getirdi ama 90+1'de konuk takım bir gol daha bulunca skor 4-3 olarak tayin edildi.