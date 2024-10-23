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Jose Mourinho'dan 5 yıldızla ilgili şok rapor!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ismi tartışılmaya devam ediyor. Samsunspor maçının ardından sportif direktör Mario Branco'nun, dünyaca ünlü teknik adamla bir toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantıda Mourinho'nun 5 yıldızla ilgili şikayette bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 12:16 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 12:16
Jose Mourinho’dan 5 yıldızla ilgili şok rapor!

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun tartışılan isim Jose Mourinho ile kriz toplantısı yaptığı belirlendi

Alınan bilgilere göre Portekizli hocanın oyun planı, sergilenen futbol ve yönetimin rahatsızlıkları masaya yatırıldı. Mourinho'nun sistemiyle ilgili yapılan hiçbir eleştiriyi kabul etmediği ve "Sorun hangi taktikle oynadığımız değil. Sorun benim istediğim taktiğin sahada doğru şekilde uygulanmaması." dediği belirtildi.
Jose Mourinho. (FENERBAHÇE)Jose Mourinho. (FENERBAHÇE)

Portekizli hocanın ayrıca İrfan Can, Çağlar, İsmail Yüksek, Osayi - Samuel ve Oğuz Aydın'la ilgili yaşadığı sıkıntıları da Branco'ya aktardığı ifade edildi.
İsmail Yüksek. (FENERBAHÇE)İsmail Yüksek. (FENERBAHÇE)
"ÇOK YUMUŞAK"

Mourinho'nun İrfan Can'ı çok statik ve yumuşak bulduğu, İsmail'in de sürekli alanını kaybettiğinden şikayet ettiği öğrenildi.
Jose Mourinho’dan 5 yıldızla ilgili şok rapor!
Osayi Samuel. (FENERBAHÇE)Osayi Samuel. (FENERBAHÇE)
"SAVUNMASI YOK"

Tecrübeli hocanın Mert Müldür'ü daha uzun ve kalın olduğu için Osayi'ye tercih ettiği, Oğuz'un da savunma özellikleri hiç gelişmediği için oynatmadığı gelen bilgiler arasında.
Çağlar Söyüncü. (FENERBAHÇE)Çağlar Söyüncü. (FENERBAHÇE)

"SÜREKLİ KAÇIYOR"


Jose Mourinho'nun Çağlar'la ilgili ise "Rakibe baskı yapmyıyor, sürekli geri kaçıyor." dediği öne sürüldü.

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