Jose Mourinho’dan 5 yıldızla ilgili şok rapor!

Fenerbahçe
Sportif Direktörü Mario Branco'nun tartışılan isim Jose Mourinho
ile kriz toplantısı yaptığı belirlendi
Alınan bilgilere göre Portekizli hocanın oyun planı, sergilenen futbol ve yönetimin rahatsızlıkları masaya yatırıldı. Mourinho'nun sistemiyle ilgili yapılan hiçbir eleştiriyi kabul etmediği ve "Sorun hangi taktikle oynadığımız değil. Sorun benim istediğim taktiğin sahada doğru şekilde uygulanmaması."
dediği belirtildi.
Jose Mourinho. (FENERBAHÇE)
Portekizli hocanın ayrıca İrfan Can
, Çağlar
, İsmail Yüksek
, Osayi
- Samuel ve Oğuz Aydın
'la ilgili yaşadığı sıkıntıları da Branco'ya aktardığı ifade edildi.
İsmail Yüksek. (FENERBAHÇE)
"ÇOK YUMUŞAK"
Mourinho'nun İrfan Can
'ı çok statik ve yumuşak bulduğu, İsmail'in de sürekli alanını kaybettiğinden şikayet ettiği öğrenildi.