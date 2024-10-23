Mandava ve Carles Perez. (AFP)

BEDELSİZ İSTENİYOR



Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı lacivertliler, Madrid ile kurdukları temaslarda bunu aktaracaklar.



Reinildo, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 11 maçta 638 dakika süre aldı ve henüz gol / asist katkısı sunmadı.