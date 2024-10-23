Fenerbahçe
'nin 23 yaşındaki yetenekli sol beki Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçının 73. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebi ile oyuna devam edememişti.
Sarı lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, Hollandalı oyuncunun sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği belirtildi.
Reinildo Mandava. (AFP)
MANDAVA HAMLESİ
Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bekte verilen alarm için Fenerbahçe
, Atletico Madrid
'den o yıldızı getirmek için kolları sıvadı.
Reinildo Mandava
, 2022 yılının Ocak ayından bu yana LaLiga devinde forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.
Carvajal ve Mandava. (AFP)
SEZON SONU BEKLENMEYECEK
Mozambikli oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ve Atletico Madrid
'in oyuncuya yeni bir kontrat sunması beklenmiyor.
Fenerbahçe
'nin ise sol bek aciliyetinden dolayı sezon sonunu beklemeden İspanyol ekibinin kapısı çalması planlanıyor.