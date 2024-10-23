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Fenerbahçe'nin yeni sol beki Atletico Madrid'den!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünde takımını yalnız bırakacak olan Oosterwolde'nin yerine arayışlar başladı. Kanarya, bu doğrultuda Atletico Madrid'in yıldızını gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:21 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:24
Fenerbahçe’nin yeni sol beki Atletico Madrid’den!

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Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yetenekli sol beki Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçının 73. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebi ile oyuna devam edememişti.

Sarı lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, Hollandalı oyuncunun sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği belirtildi.
Reinildo Mandava. (AFP)Reinildo Mandava. (AFP)
MANDAVA HAMLESİ

Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bekte verilen alarm için Fenerbahçe, Atletico Madrid'den o yıldızı getirmek için kolları sıvadı.

Reinildo Mandava, 2022 yılının Ocak ayından bu yana LaLiga devinde forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.
Carvajal ve Mandava. (AFP)Carvajal ve Mandava. (AFP)
SEZON SONU BEKLENMEYECEK

Mozambikli oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ve Atletico Madrid'in oyuncuya yeni bir kontrat sunması beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin ise sol bek aciliyetinden dolayı sezon sonunu beklemeden İspanyol ekibinin kapısı çalması planlanıyor.
Fenerbahçe’nin yeni sol beki Atletico Madrid’den!

Mandava ve Carles Perez. (AFP)Mandava ve Carles Perez. (AFP)
BEDELSİZ İSTENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı lacivertliler, Madrid ile kurdukları temaslarda bunu aktaracaklar.

Reinildo, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 11 maçta 638 dakika süre aldı ve henüz gol / asist katkısı sunmadı.

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