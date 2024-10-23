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Teröre karşı tek vücut! Federasyonlardan TUSAŞ saldırısına kınama

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu olmak üzere tüm spor federasyonları, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 20:49 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 20:50
Teröre karşı tek vücut! Federasyonlardan TUSAŞ saldırısına kınama

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Türkiye'deki spor federasyonları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi.

TFF yaptığı açıklama ile TUSAŞ saldırısını kınadı (TFF İnternet Sitesi)TFF yaptığı açıklama ile TUSAŞ saldırısını kınadı (TFF İnternet Sitesi)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit ve yaralılarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) "Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasında, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesisleri'ne gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Diğer spor federasyonları da terör saldırısını lanetledi.

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