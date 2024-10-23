Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

İki takımın da Avrupa maçları nedeniyle pazartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde maçın hakemi belli oldu.