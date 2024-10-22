Okan Buruk’tan Elfsborg maçı öncesi sol bek açıklaması!

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
"Geçiş hücumunu çok iyi oynayan bir takım. Topu rakibe bırakan bir takımla oynayacağız. Oyuncularıma güveniyorum takımıma güveniyorum. Taraftarımıza güveniyoruz, kendi sahamızdayız. Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısını tekrar sahaya yansıtmaya çalışacağız.
Sol bek için bugün karar vereceğiz. Yarın maçta görürsünüz. Kadro seçimlerimizi antrenmanda deneyeceğiz, yarın maçtan önce dizilişi göreceksiniz. Oyuncu tercihleriyle ilgili hiçbir şey söylemedik bu zamana kadar.
Kendi sahamızda oynadığımız ve favorisi olduğumuz bir Avrupa maçı. Çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var, bunların hepsi motivasyon. Son maçı kazandığımız için ligdeki durumumuz gidişatımız her şey bizim lehimize. Avrupa'da da çıkıp oynayacağız. Geçiş hücumunu etkili yapan bir takım, bu şekilde skor bulmaya çalışacaklar. En büyük avantajımız kendi sahamızda oynuyoruz. Galatasaray benim döneminde oynadığı iç saha maçlarından belki 1-2 tane sayarız iyi motive olmadığı.
Geçmişe değil, geleceğe bakıyoruz. Elfsborg'a karşı kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Bizim bir oyunumuz var, bu oyunun dışında bir şey oynamıyoruz."