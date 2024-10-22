Okan Buruk’tan Elfsborg maçı öncesi sol bek açıklaması!

Okan Buruk. (AA)



İLK 11 TERCİHİ



"Aslında yedek, ilk 11 oyuncusu gibi bir şey futbolda yok. En iyi olan hep sahada olacak. Galatasaray takımını galibiyete taşıyacak futbolcular hep yarışacak. Bazen kulübede çok önemli isimlerini oluyor ama oyuna sokamıyorsunuz. Bütün oyuncularımızı hazır tutacağız. Bazen doğal olarak rotasyon oluyor; sakatlıklar, cezalar. Geçen ay 7 maç oynadık. 5. maçta değişiklik yapıp daha az oynayanları oynatmıştık. Bu ayki programımız daha rahat. Aralıklarda dinlenebileceğiz. Yine değişiklikler yapacağız ama ilk başta en önemli şey kazanmamız gerek." "10 maçta yaklaşık golle sonuçlandırma yüzdesi 60. Pozisyonu gole çevirme yüzdeleri yüksek, sonlandırmayı iyi yapan bir takım. Geçen senenin İsveç Ligi 2.'si, Roma'yı yendi, Alkmaar'dan puan alıyordu. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız." "Seyircimiz için maç saati biraz zor olabilir ama 17.30 bizim için kötü bir saat değil."