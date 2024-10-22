SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okan Buruk'tan Elfsborg maçı öncesi sol bek açıklaması!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Elfsborg ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un o sözleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:33 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:33
Okan Buruk’tan Elfsborg maçı öncesi sol bek açıklaması!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile kaleci Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Geçiş hücumunu çok iyi oynayan bir takım. Topu rakibe bırakan bir takımla oynayacağız. Oyuncularıma güveniyorum takımıma güveniyorum. Taraftarımıza güveniyoruz, kendi sahamızdayız. Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısını tekrar sahaya yansıtmaya çalışacağız.

Sol bek için bugün karar vereceğiz. Yarın maçta görürsünüz. Kadro seçimlerimizi antrenmanda deneyeceğiz, yarın maçtan önce dizilişi göreceksiniz. Oyuncu tercihleriyle ilgili hiçbir şey söylemedik bu zamana kadar.

Kendi sahamızda oynadığımız ve favorisi olduğumuz bir Avrupa maçı. Çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var, bunların hepsi motivasyon. Son maçı kazandığımız için ligdeki durumumuz gidişatımız her şey bizim lehimize. Avrupa'da da çıkıp oynayacağız. Geçiş hücumunu etkili yapan bir takım, bu şekilde skor bulmaya çalışacaklar. En büyük avantajımız kendi sahamızda oynuyoruz. Galatasaray benim döneminde oynadığı iç saha maçlarından belki 1-2 tane sayarız iyi motive olmadığı.

Geçmişe değil, geleceğe bakıyoruz. Elfsborg'a karşı kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Bizim bir oyunumuz var, bu oyunun dışında bir şey oynamıyoruz."

Okan Buruk. (AA)Okan Buruk. (AA)

İLK 11 TERCİHİ

"Aslında yedek, ilk 11 oyuncusu gibi bir şey futbolda yok. En iyi olan hep sahada olacak. Galatasaray takımını galibiyete taşıyacak futbolcular hep yarışacak. Bazen kulübede çok önemli isimlerini oluyor ama oyuna sokamıyorsunuz. Bütün oyuncularımızı hazır tutacağız. Bazen doğal olarak rotasyon oluyor; sakatlıklar, cezalar. Geçen ay 7 maç oynadık. 5. maçta değişiklik yapıp daha az oynayanları oynatmıştık. Bu ayki programımız daha rahat. Aralıklarda dinlenebileceğiz. Yine değişiklikler yapacağız ama ilk başta en önemli şey kazanmamız gerek." "10 maçta yaklaşık golle sonuçlandırma yüzdesi 60. Pozisyonu gole çevirme yüzdeleri yüksek, sonlandırmayı iyi yapan bir takım. Geçen senenin İsveç Ligi 2.'si, Roma'yı yendi, Alkmaar'dan puan alıyordu. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız." "Seyircimiz için maç saati biraz zor olabilir ama 17.30 bizim için kötü bir saat değil."

Okan Buruk sistem değiştiriyor! Elfsborg maçında o ikili sahadaOkan Buruk sistem değiştiriyor! Elfsborg maçında o ikili sahada
Okan Buruk sistem değiştiriyor! Elfsborg maçında o ikili sahada

SON DAKİKA