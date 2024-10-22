Ligde rakip tanımıyor: Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde istatistikleri parçaladı!

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Son iki sezonun şampiyonu olarak Galatasaray 9 hafta sonunda Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor. Antalya'da 3-0 kazanıp gövde gösterisi yapan Aslan, Okan Buruk yönetiminde adeta istatistikleri alt üst ediyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) İNANILMAZ İSTATİSTİK

Tecrübeli hoca yönetiminde ligde 83 maça çıkan Cimbom tam 69 galibiyet elde etti. Oysa ki Galatasaray, Buruk öncesi 4 sezonda 146 maç yaparken 75 kez kazanabilmişti. Bu süreçte 69. galibiyet ise tam 137 karşılaşma oynandıktan sonra gelmişti.