Okan Buruk sistem değiştiriyor! Elfsborg maçında o ikili sahada

Yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u konuk edecek olan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.
Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmayla beraber uzun süredir merakla beklenen formasyona geçmeye hazırlanıyor.
Alınan bilgilere göre Okan Buruk, İsveç ekibine karşı 4-4-2 sistemini kullanacak.
Icardi ve Okan Buruk. (AA)
2 YILDIZ BİR ARADA
Antalyaspor deplasmanında 3 golün altına imzasını atan Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi bir arada oynatacak olan tecrübeli hocanın idmanlarda tamamen bu düzen üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.
Dries Mertens. (AA)
MERTENS KULÜBEYE
Mertens'i Elfsborg önünde kulübede oturmayı düşünen Buruk'un iyi sonuç vermesi durumunda Beşiktaş maçında da takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.