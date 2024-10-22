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Okan Buruk sistem değiştiriyor! Elfsborg maçında o ikili sahada

Süper Lig'in lideri Galatasaray gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi. Sarı kırmızılılar, 3. hafta maçında sahasında Elfsborg ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde belirledi. Buruk; Mertens, Icardi ve Osimhen üçlüsünden birini yedek oturtmaya karar verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 09:19 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 09:19
Okan Buruk sistem değiştiriyor! Elfsborg maçında o ikili sahada

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Yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u konuk edecek olan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.

Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmayla beraber uzun süredir merakla beklenen formasyona geçmeye hazırlanıyor.

Alınan bilgilere göre Okan Buruk, İsveç ekibine karşı 4-4-2 sistemini kullanacak.

Icardi ve Okan Buruk. (AA)Icardi ve Okan Buruk. (AA)

2 YILDIZ BİR ARADA

Antalyaspor deplasmanında 3 golün altına imzasını atan Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi bir arada oynatacak olan tecrübeli hocanın idmanlarda tamamen bu düzen üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

Dries Mertens. (AA)Dries Mertens. (AA)
MERTENS KULÜBEYE

Mertens'i Elfsborg önünde kulübede oturmayı düşünen Buruk'un iyi sonuç vermesi durumunda Beşiktaş maçında da takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Okan Buruk sistem değiştiriyor! Elfsborg maçında o ikili sahada

Victor Osimhen. (AA)Victor Osimhen. (AA)
BİRLİKTEYKEN 3 GOL!

Osimhen ve Icardi ligin 7. haftasında Kasımpaşa maçında ilk kez bir arada oynamış ve skor bir anda 3-0 olmuştu. Ancak ikinci yarı Osimhen'in çıkmasının ardından maç 3-3 bitmişti.

Victor Osimhen. (AA)Victor Osimhen. (AA)
ALIŞTI Bİ KERE!

Antalya'da harika bir röveşata golü atarak tüm dünyada ses getiren Victor Osimhen idmanın da yıldızıydı. Nijeryalı forvetin antrenman sırasında sürekli röveşata vuruş çalışması yapması dikkat çekti.

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