Okan Buruk sistem değiştiriyor! Elfsborg maçında o ikili sahada

Yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg 'u konuk edecek olan Galatasaray 'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.

Icardi ve Okan Buruk. (AA)



2 YILDIZ BİR ARADA



Antalyaspor deplasmanında 3 golün altına imzasını atan Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi bir arada oynatacak olan tecrübeli hocanın idmanlarda tamamen bu düzen üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.