SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-0 yendi!

Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe Medicana ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, 25-14, 25-20 ve 25-13'lük set skorlarıyla 3-0 galip ayrıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 15:47 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 15:47
Fenerbahçe Beşiktaş’ı 3-0 yendi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında evinde Beşiktaş'ı 25-14, 25-20 ve 25-13'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

Mücadelede en skorer isim sarı-lacivertli ekipte 17 sayı üreten Melissa Vargas oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 4'üncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş ise 2'nci yenilgisini aldı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Saliha Şahin, kalça ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Gizem Güreşen, diz ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Jovana Brakocevic ise dirsek ekleminde tendon hasarı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye’yi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakı’nın tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü
Devlet Bahçeli’den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMM’ye gelsin terör bitti desin
Vakıf Katılım Bankası
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
DEM Parti ve CHP’den Devlet Bahçeli’nin İmralı çağrısına yanıt: Çözümün yolu TBMM’dir
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan Umut Hakkı’nı kullanabilir mi?
CANLI | Tel Aviv’de OHAL: Ben Gurion Havalimanı’nda trafik durduruldu! Blinken İsrail’e indi
Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ’nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi | Nedir bu FETÖ?
Başkan Erdoğan’dan Yenidoğan çetesi tepkisi: Bu barbarlığı yapanlardan hesap sorulacak
MHP lideri Devlet Bahçeli ısrarla işaret etti: İşte teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın o sözleri!
Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam
FETÖ’de pasta büyük kavga büyük! Geberen Gülen’in kara kutusu Uzun Cevdet’in uzun uzadıya söğüşü: Himmeti zimmet etti milyonlar hortumladı
Donald Trump mı Kamala Harris mi? Anketlerde bir ilk: Salıncak eyaletlerde neler oluyor?
Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı
Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun hesap muamması: Önce kapattı sonra açtı... Savcılıkta ne dediler
SON DAKİKA