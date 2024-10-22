Giovanni van Bronckhorst farkını ortaya koyuyor! Kartal son 20 yıldaki en iyi 2. derecesini yaptı

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Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Kartal, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi büyük moral kazandı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Siyah-Beyazlılar ilk 8 haftada 20 puan toplayarak taraftarının yüzünü güldürdü.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) NAMAĞLUP DURUMDA

Beşiktaş, 8 maçta 6 galibiyet alırken 2 beraberlik yaşadı. Ligde Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte yenilmeyen 3 takımdan biri. Sezon başında göreve gelen Van Bronckhost, 'Hollandalı teknik adamlar Süper Lig'de başarılı olamıyor' algısını şimdilik yerle bir etti. Beşiktaş, ilk 8 haftada topladığı 20 puanla son 20 yıldaki en iyi 2. derecisini yaptı.