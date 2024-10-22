Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı 🔴 Tabii canlı izle ekranı ile Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı izle linki

Milli futbolcu Arda Güler'in durumu, futbolseverlerin yakın takibinde. Celta Vigo maçında süre alamayan genç yetenek, bu karşılaşmada ilk 11'de olacak mı merakla bekleniyor. Real Madrid'in performansı kadar, Arda'nın sahadaki rolü de dikkat çekiyor.
Milli futbolcu Arda Güler'in durumu, futbolseverlerin yakın takibinde. Celta Vigo maçında süre alamayan genç yetenek, bu karşılaşmada ilk 11'de olacak mı merakla bekleniyor. Real Madrid'in performansı kadar, Arda'nın sahadaki rolü de dikkat çekiyor.
REAL MADRİD-DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Dortmund 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TABİİ SPORT CANLI İZLE
https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Bellingham, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Mbappe, Vini Jr
Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Gittens; Guirassy
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid forması giyen Milli yıldızımız Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmiyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI
19.45 Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika)
19.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda)
22.00 Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya)
22.00 Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya)
22.00 Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz)
22.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)