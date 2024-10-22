Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı 🔴 Tabii canlı izle ekranı ile Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı izle linki

Milli futbolcu Arda Güler'in durumu, futbolseverlerin yakın takibinde. Celta Vigo maçında süre alamayan genç yetenek, bu karşılaşmada ilk 11'de olacak mı merakla bekleniyor. Real Madrid'in performansı kadar, Arda'nın sahadaki rolü de dikkat çekiyor.