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Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı 🔴 Tabii canlı izle ekranı ile Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Son maçta Lille'e karşı beklenmedik bir yenilgi yaşayan Real Madrid, Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Mücadele, Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünü üstlendiği Dortmund ile güçlü İspanyol ekibinin zorlu mücadelesine sahne olacak. Geçtiğimiz sezon Wembley’de oynanan finalde Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Şimdi gözler bu kritik maçta olacak.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 19:43 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 19:43
Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı 🔴 Tabii canlı izle ekranı ile Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı izle linki

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Milli futbolcu Arda Güler'in durumu, futbolseverlerin yakın takibinde. Celta Vigo maçında süre alamayan genç yetenek, bu karşılaşmada ilk 11'de olacak mı merakla bekleniyor. Real Madrid'in performansı kadar, Arda'nın sahadaki rolü de dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

REAL MADRİD-DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Dortmund 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPORT CANLI İZLE

https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

REAL MADRİD-DORTMUND MAÇI CANLI ANLATIM

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı 🔴 Tabii canlı izle ekranı ile Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı izle linki

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Bellingham, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Mbappe, Vini Jr

Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Gittens; Guirassy

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid forması giyen Milli yıldızımız Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI

19.45 Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika)

19.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda)

22.00 Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya)

22.00 Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

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