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Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu Bodrum maçında yok

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de sarı kart cezası şoku yaşandı. Fred, gördüğü kart sonrasında cezalı duruma düştü.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 19:52 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 19:55
Fenerbahçe’ye kötü haber! Yıldız oyuncu Bodrum maçında yok

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaştı.

Sarı lacivertli ekibin Brezilyalı yıldızı Fred, karşılaşmanın 40. dakikasında sarı kart gördü.

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Samsunspor maçında bir ara sakatlık geçirdi (DHA)Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Samsunspor maçında bir ara sakatlık geçirdi (DHA)

Fred gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Brezilyalı tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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