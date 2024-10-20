Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaştı.
Sarı lacivertli ekibin Brezilyalı yıldızı Fred, karşılaşmanın 40. dakikasında sarı kart gördü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaştı.
Sarı lacivertli ekibin Brezilyalı yıldızı Fred, karşılaşmanın 40. dakikasında sarı kart gördü.
Fred gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Brezilyalı tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.