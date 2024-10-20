Semih Kılıçsoy’dan muhteşem dönüş! İlk 11’e girdi servisini yaptı

Bu sezon Süper Lig'de yenilmeyen Beşiktaş , 9'uncu haftada Konyaspor ile evinde karşılaştı.

Semih Kılıçsoy bu sezon 3 asist yaptı (İHA)

İtalyan golcüye penaltı attırtan isim ise Semih Kılıçsoy oldu. Giovanni van Bronckhost'un gelişi sonrasında süresinde gözle görülür bir azalma yaşayan genç golcü, sol taraftan ceza sahasına girip yerde kalınce İtalyan golcü beyaz noktaya gitti Ardından da topu ağlarla buluşturdu.

Genç Semih tüm kulvarlarda 7 maç sonrasında formasına kavuştu. Rafa Silva ve Ernest Muçi ile birlikte Immobile'ye servsi yapabilmek adına mücadele verdi.