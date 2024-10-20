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Semih Kılıçsoy'dan muhteşem dönüş! İlk 11'e girdi servisini yaptı

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor ile mücadele eden Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy haftalar sonra ilk 11'de yer aldı. Genç futbolcu, takımının kazandığı penaltıda baş rol oynadı ve golün gelmesini sağladı.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 17:14 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 17:14
Semih Kılıçsoy’dan muhteşem dönüş! İlk 11’e girdi servisini yaptı

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Bu sezon Süper Lig'de yenilmeyen Beşiktaş, 9'uncu haftada Konyaspor ile evinde karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısında siyah beyazlı ekip Ciro Immobile'nin penaltısıyla 1-0 öne geçti.

Semih Kılıçsoy bu sezon 3 asist yaptı (İHA)Semih Kılıçsoy bu sezon 3 asist yaptı (İHA)

İtalyan golcüye penaltı attırtan isim ise Semih Kılıçsoy oldu. Giovanni van Bronckhost'un gelişi sonrasında süresinde gözle görülür bir azalma yaşayan genç golcü, sol taraftan ceza sahasına girip yerde kalınce İtalyan golcü beyaz noktaya gitti Ardından da topu ağlarla buluşturdu.

Genç Semih tüm kulvarlarda 7 maç sonrasında formasına kavuştu. Rafa Silva ve Ernest Muçi ile birlikte Immobile'ye servsi yapabilmek adına mücadele verdi.

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