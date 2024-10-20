Milli yıldız korkuttu! Hakan Çalhanoğlu maça devam edemedi

Serie A'nın dev takımlarından Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Roma deplasmanında sahaya ilk 11'de çıktı.
Takımıyla zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapan milli futbolcu, talihsizlik yaşayarak sakatlandı.
Serie A'nın dev takımlarından Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Roma deplasmanında sahaya ilk 11'de çıktı.
Takımıyla zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapan milli futbolcu, talihsizlik yaşayarak sakatlandı.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 12'inci dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.
30 yaşındaki yıldız 10 numara karşılaşmada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.