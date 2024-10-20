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Milli yıldız korkuttu! Hakan Çalhanoğlu maça devam edemedi

Futbol hayatını Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu, Milano ekibinin Roma ile oynadığı maçın henüz 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 23:17 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 23:20
Milli yıldız korkuttu! Hakan Çalhanoğlu maça devam edemedi

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Serie A'nın dev takımlarından Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Roma deplasmanında sahaya ilk 11'de çıktı.

Takımıyla zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapan milli futbolcu, talihsizlik yaşayarak sakatlandı.

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Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 12'inci dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

30 yaşındaki yıldız 10 numara karşılaşmada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

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