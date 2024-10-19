Fırtına hayata döndü! Trabzonspor Başakşehir’i 1-0 yendi

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Trabzonspor, sadece Konyaspor'u yenmiş ve diğer maçlarından beraberlikle ayrılmıştı. Bordo mavililer, ilaç gibi gördüğü milli aranın ardından Başakşehir'i konuk etti.
Fırtına hedefini Fenerbahçe derbisine kadar puan kaybetmeden devam etmek olarak belirlemişti. Zor geçen randevuda Başakşehir'i eski yıldızı Edin Vişça'nın golü ile 1-0 yenmeyi başardı.
Trabzonspor Başakşehir ile karşılaştı. [DHA]
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Draguş'un şutunda savunmadan dönen topu Cham, Visca'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.
28. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Malheiro'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Cham'ın ortasında ceza alanı içinde Lundstram'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
62. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yakın mesafeden Piatek'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
68. dakikada Uğurcan Çakır'ın pasında topu Cham'dan alan Piatek'in ceza yayı hemen gerisinden şutunda, top üsten auta çıktı.
80. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Mendy'in kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+1. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Visca'nın vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'in müdahale etmeye çalıştığı top filelerle buluştu: 1-0
90+2. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Bardhi, topu Ozan Tufan'a aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Pedro Malheiro yine ilk 11'de görev aldı. [DHA]
OZAN DÖNDÜ LUNDSTRAM STOPERE
Trabzonspor'un Başakşehir ile karşılaştığı zorlu randevuda sakatlığını atlatan Ozan Tufan, ilk 11'de şans buldu. Deneyimli futbolcu, Okay Yokuşlu ile birlikte orta saha merkezini oluşturdu.
John David Lundstram ise Batista Mendy'nin yanına stopere çekildi.
HÜCUMA DOKUNUŞ
Teknik Direktör Şenol Güneş, hücum hattında da değişiklikler yaptı. Sakatlığı bulunan Nwakaeme ve formda olmayan Mislav Orsic'in yerine sol kanatta Denis Draguş forma giydi.
10 numara mevkisinde ise Enis Bardhi yedek soyunurken Muhammed Cham karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
VİŞÇA 2 YAPTI
Bordo mavililerin bu sezon skor olarak geride kalan isimlerinden biri olan Edin Vişça, milli ara öncesinde Konyaspor ağlarını havalandırarak siftah yapmıştı.
Boşnak futbolcu eski takımına karşı attığı golle hem sayısını ikiye çıkardı hem de 3 puanı getiren isim oldu.