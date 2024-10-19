Fırtına hayata döndü! Trabzonspor Başakşehir’i 1-0 yendi

Fırtına hedefini Fenerbahçe derbisine kadar puan kaybetmeden devam etmek olarak belirlemişti. Zor geçen randevuda Başakşehir'i eski yıldızı Edin Vişça'nın golü ile 1-0 yenmeyi başardı.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Trabzonspor, sadece Konyaspor'u yenmiş ve diğer maçlarından beraberlikle ayrılmıştı. Bordo mavililer, ilaç gibi gördüğü milli aranın ardından Başakşehir'i konuk etti.

80. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Mendy'in kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Pedro Malheiro yine ilk 11'de görev aldı. [DHA]



OZAN DÖNDÜ LUNDSTRAM STOPERE



Trabzonspor'un Başakşehir ile karşılaştığı zorlu randevuda sakatlığını atlatan Ozan Tufan, ilk 11'de şans buldu. Deneyimli futbolcu, Okay Yokuşlu ile birlikte orta saha merkezini oluşturdu.

John David Lundstram ise Batista Mendy'nin yanına stopere çekildi.



HÜCUMA DOKUNUŞ



Teknik Direktör Şenol Güneş, hücum hattında da değişiklikler yaptı. Sakatlığı bulunan Nwakaeme ve formda olmayan Mislav Orsic'in yerine sol kanatta Denis Draguş forma giydi.

10 numara mevkisinde ise Enis Bardhi yedek soyunurken Muhammed Cham karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

VİŞÇA 2 YAPTI

Bordo mavililerin bu sezon skor olarak geride kalan isimlerinden biri olan Edin Vişça, milli ara öncesinde Konyaspor ağlarını havalandırarak siftah yapmıştı.

Boşnak futbolcu eski takımına karşı attığı golle hem sayısını ikiye çıkardı hem de 3 puanı getiren isim oldu.