Galatasaray’a Jelert müjdesi! Yeni adresi şoke etti

Galatasaray'ın Kopenhag'dan 9 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Elias Jelert için flaş iddia gündeme geldi.
Sarı-Kırmızılı sağ bekin 3 İngiliz takımının potansiyel transfer tercihi olabileceği ileri sürüldü.
Galatasaray'ın Kopenhag'dan 9 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Elias Jelert için flaş iddia gündeme geldi.
Sarı-Kırmızılı sağ bekin 3 İngiliz takımının potansiyel transfer tercihi olabileceği ileri sürüldü.
Genç oyuncunun; Ipswich Town, Everton, West Ham United'ın takibinde olduğu iddia edildi.
Elias Jelert, Premier Lig takımlarının dikkatini çeken en iyi 20 İskandinav oyuncudan biri olarak gösteriliyor.
İngiliz basınındaki haberde; Danimarkalı ismin Türkiye kariyerine nispeten yavaş bir başlangıç yaptığı ancak; yeteneğinin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiği söylendi.
Sarı-Kırmızılı takımda 10 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu; 341 dakika sahada kalırken henüz skor katkısı yapamadı.