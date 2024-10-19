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Galatasaray'a Jelert müjdesi! Yeni adresi şoke etti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Elias Jelert geldiği günden bu yana performansıyla tartışma yaratıyor. 9 milyon euroluk bonservis bedeliyle dikkat çeken Jelert, artık ilk 11'e değil kadroya dahi girmekte zorlanıyor. İngiliz basını, Danimarkalı sağ bek ile ilgili Galatasaray'a bayram havası yaşatacak bir habere imza attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 10:39 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 10:39
Galatasaray’a Jelert müjdesi! Yeni adresi şoke etti

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Galatasaray'ın Kopenhag'dan 9 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Elias Jelert için flaş iddia gündeme geldi.

Sarı-Kırmızılı sağ bekin 3 İngiliz takımının potansiyel transfer tercihi olabileceği ileri sürüldü.

Elias Jelert ve Yasin Özcan. (AA)Elias Jelert ve Yasin Özcan. (AA)
Genç oyuncunun; Ipswich Town, Everton, West Ham United'ın takibinde olduğu iddia edildi.

Elias Jelert, Premier Lig takımlarının dikkatini çeken en iyi 20 İskandinav oyuncudan biri olarak gösteriliyor.

Elias Jelert. (AA)Elias Jelert. (AA)
İngiliz basınındaki haberde; Danimarkalı ismin Türkiye kariyerine nispeten yavaş bir başlangıç yaptığı ancak; yeteneğinin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiği söylendi.

Sarı-Kırmızılı takımda 10 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu; 341 dakika sahada kalırken henüz skor katkısı yapamadı.

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