Galatasaray’a Jelert müjdesi! Yeni adresi şoke etti

Galatasaray 'ın Kopenhag'dan 9 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Elias Jelert için flaş iddia gündeme geldi.

Elias Jelert ve Yasin Özcan. (AA)

Genç oyuncunun; Ipswich Town, Everton, West Ham United'ın takibinde olduğu iddia edildi.

Elias Jelert, Premier Lig takımlarının dikkatini çeken en iyi 20 İskandinav oyuncudan biri olarak gösteriliyor.