Kırmızılar hata yapmadı! Liverpool Chelsea 2-1 MAÇ SONUCU

Kırmızılar, Londra temsilcisinin 6 maçlık yenilmezlik serisine de son veren skoru elde etti.

Liverpool , İngiltere Pemier Lig'in 8'inci haftasında Chelsea 'yi ağırlayan Liverpool, rakibini 2-1 yendi ve liderliğini korumayı başardı.

Curtis Jones Liverpool'a galibiyeti getiren golü attı [REUTERS]

Ev sahibi ekip 29'uncu dakikada Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın penaltısıyla öne geçti.

İlk yarı 1-0 sona erdi. Chelsea, 48'de yıldız golcüsü Nicolas Jackson'un golüyle eşitliği yakaladı. Ancak 3 dakika sonra bu kez Curtis Jones sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi.

Liverpool bu sonuçla liderliğini korudu ve City'nin kazandığı haftada hata yapmadı. Puanını da 21'e yükseltti.

Chelsra ise 14 puanda kaldı.