Kırmızılar hata yapmadı! Liverpool Chelsea 2-1 MAÇ SONUCU

Liverpool, İngiltere Pemier Lig'in 8'inci haftasında Chelsea'yi ağırlayan Liverpool, rakibini 2-1 yendi ve liderliğini korumayı başardı.
Kırmızılar, Londra temsilcisinin 6 maçlık yenilmezlik serisine de son veren skoru elde etti.
Liverpool, İngiltere Pemier Lig'in 8'inci haftasında Chelsea'yi ağırlayan Liverpool, rakibini 2-1 yendi ve liderliğini korumayı başardı.
Kırmızılar, Londra temsilcisinin 6 maçlık yenilmezlik serisine de son veren skoru elde etti.
Ev sahibi ekip 29'uncu dakikada Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın penaltısıyla öne geçti.
İlk yarı 1-0 sona erdi. Chelsea, 48'de yıldız golcüsü Nicolas Jackson'un golüyle eşitliği yakaladı. Ancak 3 dakika sonra bu kez Curtis Jones sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi.
Liverpool bu sonuçla liderliğini korudu ve City'nin kazandığı haftada hata yapmadı. Puanını da 21'e yükseltti.
Chelsra ise 14 puanda kaldı.