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Kırmızılar hata yapmadı! Liverpool Chelsea 2-1 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında Chelsea'yi ağırlayan Liverpool, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Liderlik koltuğunda oturan Kırmızılar, City'nin kazandığı haftada hata yapmayarak unvanını korudu.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 21:28 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 21:28
Kırmızılar hata yapmadı! Liverpool Chelsea 2-1 MAÇ SONUCU

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Liverpool, İngiltere Pemier Lig'in 8'inci haftasında Chelsea'yi ağırlayan Liverpool, rakibini 2-1 yendi ve liderliğini korumayı başardı.

Kırmızılar, Londra temsilcisinin 6 maçlık yenilmezlik serisine de son veren skoru elde etti.

Curtis Jones Liverpool'a galibiyeti getiren golü attı [REUTERS]Curtis Jones Liverpool'a galibiyeti getiren golü attı [REUTERS]

Ev sahibi ekip 29'uncu dakikada Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın penaltısıyla öne geçti.

İlk yarı 1-0 sona erdi. Chelsea, 48'de yıldız golcüsü Nicolas Jackson'un golüyle eşitliği yakaladı. Ancak 3 dakika sonra bu kez Curtis Jones sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi.

Liverpool bu sonuçla liderliğini korudu ve City'nin kazandığı haftada hata yapmadı. Puanını da 21'e yükseltti.

Chelsra ise 14 puanda kaldı.

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