Galatasaray’da ilginç görüntü! Mauro Icardi 15 çocukla seremonide!

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlamak adına mücadelesini sürdüren Galatasaray, 9'uncu hafta mücadelesinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılarda gol sevinci yaşayan Mauro Icardi, karşılaşama öncesinde de dikkat çekmeyi başardı.
Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlamak adına mücadelesini sürdüren Galatasaray, 9'uncu hafta mücadelesinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılarda gol sevinci yaşayan Mauro Icardi, karşılaşama öncesinde de dikkat çekmeyi başardı.
Arjantinli oyuncu, kendisiyle birlikte seremoniye çıkan 15 çocukla birlikte farklı bir görüntü ortaya çıkardı. Yıldız forvet ile en yakın takım arkadaşında tam 11 çocuk mesafe vardı.