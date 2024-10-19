PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da ilginç görüntü! Mauro Icardi 15 çocukla seremonide!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı kımrızılılarda, zorlu randevu öncesinde çok ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Mauro Icardi'nin seremoni sırasında önünde 15 çocuk olması dikkat çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 19:41 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 19:49
Galatasaray’da ilginç görüntü! Mauro Icardi 15 çocukla seremonide!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlamak adına mücadelesini sürdüren Galatasaray, 9'uncu hafta mücadelesinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılarda gol sevinci yaşayan Mauro Icardi, karşılaşama öncesinde de dikkat çekmeyi başardı.

Mauro Icardi'nin seremonideki görüntüsü Türkiye gündemine oturdu [AA]Mauro Icardi'nin seremonideki görüntüsü Türkiye gündemine oturdu [AA]

Arjantinli oyuncu, kendisiyle birlikte seremoniye çıkan 15 çocukla birlikte farklı bir görüntü ortaya çıkardı. Yıldız forvet ile en yakın takım arkadaşında tam 11 çocuk mesafe vardı.

SON DAKİKA