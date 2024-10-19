Galatasaray’da ilginç görüntü! Mauro Icardi 15 çocukla seremonide!

Mauro Icardi'nin seremonideki görüntüsü Türkiye gündemine oturdu [AA]

Arjantinli oyuncu, kendisiyle birlikte seremoniye çıkan 15 çocukla birlikte farklı bir görüntü ortaya çıkardı. Yıldız forvet ile en yakın takım arkadaşında tam 11 çocuk mesafe vardı.