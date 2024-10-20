Beşiktaş Konyaspor maç sonucu | Beşiktaş Konya maçı kaç kaç bitti?

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Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 20 yaptı ve 1 maç eksiğiyle Galatasaray'ı 5 puan geriden takibini sürdürdü. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.