15 dakikada farklı zafer! Tottenham West Ham United 4-1 MAÇ SONUCU

Dünyanın en çok izlenen ulusal ligi Premier Lig'de nefes kesen maçlar oynanmaya devam ediyor. Tottenham evinde West Ham United'ı ağırladı.
Konuk takım maçın 18'inci dakikasında Mohammed Kudus'ün golü ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi ise 36'da Dejan Klukevski ile karşılık verdi ve skora denge geldi. Ancak sonrasında adeta fırtına çıktı.
Tottenham puanını 13'e yükseltmeyi başardı. (AFP)
İlk yarının ardından ikinci devreye bomba gibi başlayan Tottenham, Yves Bissouma ile 52'de öne geçti. 55'te Jean Clair Todibo kendi ağlarını sarsınca fark ikiye çıktı.
Son sözü ise 60'ta Pape Sarr'ın asistinde Heung-Min Son söyledi. Karşılaşma 4-1 sona erdi.
Maçın ardından iki takımdan Tottenham puanını 13'e yükseltirken West Ham ise 8'de kaldı.
Tottenham, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'ı ağırlayıp ligde Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak. Westham United ise Manchester United'ı ağırlayacak.