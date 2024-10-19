15 dakikada farklı zafer! Tottenham West Ham United 4-1 MAÇ SONUCU

Dünyanın en çok izlenen ulusal ligi Premier Lig'de nefes kesen maçlar oynanmaya devam ediyor. Tottenham evinde West Ham United'ı ağırladı.

Konuk takım maçın 18'inci dakikasında Mohammed Kudus'ün golü ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi ise 36'da Dejan Klukevski ile karşılık verdi ve skora denge geldi. Ancak sonrasında adeta fırtına çıktı.