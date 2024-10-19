Galatasaray Antalyaspor deplasmanında! Okan Buruk’tan sürpriz 11 tercihi

Mauro Icardi. (GALATASARAY)

OKAN BURUK ANTALYASPOR'A KAYBETMEDİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi.



Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Antalyaspor'a 12 kez rakip olan Buruk, 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.



Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yapılan 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Gabriel Sara. (GALATASARAY)

SÜPER LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY



Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan bölümün en golcü takımı olarak dikkati çekiyor.



Ligde çıktığı 8 maçta 24 gol atan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den (16) 8 gol fazla kaydetti. Antalyaspor (16) ise Süper Lig'de kalesinde en fazla gol gören üç takımdan biri.

Victor Osimhen. (GALATASARAY)

KAAN AYHAN CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Süper Lig'de geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kaan, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.