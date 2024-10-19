Galatasaray Antalyaspor deplasmanında! Okan Buruk’tan sürpriz 11 tercihi

Süper Lig'de heyecan 9. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Elfsborg ve Beşiktaş derbilerini düşünerek kadroda revizyona gidecek.
Süper Lig'de heyecan 9. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Elfsborg ve Beşiktaş derbilerini düşünerek kadroda revizyona gidecek.
GALATASARAY 9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.
Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
SARI-KIRMIZILILAR REKOR PEŞİNDE
Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak.
Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda.
Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.
OKAN BURUK ANTALYASPOR'A KAYBETMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi.
Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Antalyaspor'a 12 kez rakip olan Buruk, 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yapılan 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
SÜPER LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan bölümün en golcü takımı olarak dikkati çekiyor.
Ligde çıktığı 8 maçta 24 gol atan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den (16) 8 gol fazla kaydetti. Antalyaspor (16) ise Süper Lig'de kalesinde en fazla gol gören üç takımdan biri.
KAAN AYHAN CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Süper Lig'de geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kaan, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın Antalyaspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;
Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus Akgün, Mertens, Icardi.