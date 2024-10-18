Sezon başında Terzic'in ayrılmasıyla birlikte Dortmund'un teknik direktörü olan eski milli futbolcu Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu.
Efsane olduğu Dortmund'da göreve getirilen Şahin, Alman basınına verdiği röportajda kariyeriyle ilgili konuşurken Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan öğrendiklerini de anlattı.
Nuri Şahin'den Jose Mourinho itirafı!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin, Jose Mourinho ile ilgili konuştu. Şahin, "Jose Mourinho'nun devre arası konuşmalarını asla unutmayacağım." dedi.
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 17:10 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 17:10
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"BAZEN ÇOK ŞİDDETLİYDİ"
Şahin, şunları söyledi: "Jose Mourinho'nun devre arası konuşmalarını asla unutmayacağım. İlk yarıda bir teknik direktörün maç kazandığını ilk elden gördüm. Bu çok özeldi, özellikle de ilk yarıda işler iyi gitmediğinde. Doğruluk çoğu zaman ihtiyaç duyulan duyguları vurur, bazen de çok şiddetli."
2011 yılında Dortmund'da gösterdiği üstün futbolun ardından Real, 10 milyon euroya Nuri'yi transfer etmişti. Ancak İspanya günleri iyi geçmeyen Şahin, önce Liverpool'a sonra da Dortmund'a gitmişti.