Nuri Şahin’den Jose Mourinho itirafı!

Nuri Şahin ve Jose Mourinho. (REUTERS)

"BAZEN ÇOK ŞİDDETLİYDİ"



Şahin, şunları söyledi: "Jose Mourinho'nun devre arası konuşmalarını asla unutmayacağım. İlk yarıda bir teknik direktörün maç kazandığını ilk elden gördüm. Bu çok özeldi, özellikle de ilk yarıda işler iyi gitmediğinde. Doğruluk çoğu zaman ihtiyaç duyulan duyguları vurur, bazen de çok şiddetli."



2011 yılında Dortmund'da gösterdiği üstün futbolun ardından Real, 10 milyon euroya Nuri'yi transfer etmişti. Ancak İspanya günleri iyi geçmeyen Şahin, önce Liverpool'a sonra da Dortmund'a gitmişti.