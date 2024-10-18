Yıldız futbolcular için ödenen bonservislerde seviye giderek yukarı çekiliyor. Birbirinden iddialı takımların en iyi olabilmek adına girdikleri savaşta kadrolarını güçlendirmek için gözden çıkardıkları paralar dudak uçuklatyor.
Futbol tarihine geçecek bonservisi reddettiler! Tam 250 milyon euro
Futbolda dünya devlerinin transfer çılgınlıklarına yenileri ekleniyor. Bonservisler için ödenen paraların yanı sıra yapılan yüksek maaşlı kontratların seviyesi farklı yerlere gitmeye devam ediyor. Barcelona Başkanı Joan Laporta, yıldız futbolcuları için gelen 250 milyon euroluk teklifi reddettiklerini dile getirdi.
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Son bomba ise İspanya'da patladı. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Katalan ekibinin yıldız oyuncusu Lamine Yamal için gelen teklifi reddettiklerini ve bu meblağın 250 milyon euro olduğunu söyledi.
Laporta yaptığı açıklamada, "6 ay önce Lamine Yamal için gelen 250 milyon euroluk bir teklifi geri çevirdim" diye konuştu.
O TAKIM PSG Mİ?
Lamine Yamal ile ilgili olarak yapılan açıklamanın ardından gözler teklif yapan takımın hangisi olduğuna çevrildi.
Daha önce adı PSG ile anılan genç yıldız için Fransız devinin teklif yapmış olma olasılığı İspanyıl basınında yüksek ihtimal olarak gözüküyor.
10 GOLDE ADI VAR
Ekvator Ginesi ve Fas adına mücadele etme hakkı da bulunan ancak İspanya'yı seçip Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan Lamine Yamal, bu sezon Barcelona'da 11 maça çıktı.
Yamal söz konusu maçlada 5 gol attı ve 5 kez de takım arkadaşlarına asist yaparak toplamda 10 gollük katkıda bulundu.