Yıldız futbolcular için ödenen bonservislerde seviye giderek yukarı çekiliyor. Birbirinden iddialı takımların en iyi olabilmek adına girdikleri savaşta kadrolarını güçlendirmek için gözden çıkardıkları paralar dudak uçuklatyor.

Joan Laporta, Lamine Yamal kararı ile İspanya'da gündeme oturdu (EPA)

Son bomba ise İspanya'da patladı. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Katalan ekibinin yıldız oyuncusu Lamine Yamal için gelen teklifi reddettiklerini ve bu meblağın 250 milyon euro olduğunu söyledi.

Laporta yaptığı açıklamada, "6 ay önce Lamine Yamal için gelen 250 milyon euroluk bir teklifi geri çevirdim" diye konuştu.