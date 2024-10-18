Şenol Güneş’in 1000’inci maçı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Süper Lig'de 9 puanla 10'uncu sırada yer alan bordo-mavili takım sahasında galip gelerek zirveye yakın olmak istiyor. 14 puanla 4'üncü sırada yer alan konuk ekip Başakşehir ise sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak amacında.

GÜNEŞ 1000'İNCİ MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'i konuk edecekleri karşılaşmayla, teknik direktörlük kariyerindeki 1000'inci maçına çıkacak. Tecrübeli teknik adam, bugüne kadar çıktığı 999 karşılaşmada 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Türkiye'de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçecek.