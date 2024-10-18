Fenerbahçe Skylar Mays’i kadrosuna kattı

Fenerbahçe'nin Mays paylaşımı. (FENERBAHÇE)

TIMBERWOLVES SERBEST BIRAKTI



Yaz başında Minnesota Timberwolves ile bir antrenman kampı anlaşması bulunan ancak sabah saatlerinde bu sözleşmesi iptal edilen Mays, Trail Blazers'ın yanı sıra daha önce Atlanta Hawks ve Los Angeles Lakers formaları da giymiş ve 105 NBA maçında ortalama 10,6 dakika sahada kalarak 4,3 sayı, 1,2 ribaund ve 1,7 asist istatistikleri kaydetmişti.



LAKERS FORMASI DA GİYDİ



Geçtiğimiz sezon Blazers'ta forma giyen Mays, Kasım ayında oynadığı 11 maçta 9.3 sayı, 2.2 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalarken, Lakers'a geçtikten sonra oynadığı yedi G League maçında ise bu istatistikleri 21.1 sayı, 5.0 ribaund ve 5.6 asiste yükseltmişti.