Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da ocak ayı iple çekiliyor. Teknik heyet ve yönetim, kadroya dahil olacak ve kulüpten gönderilecek oyuncular hakkında değerlendirmede bulunuyor.

Bordo mavili ekipte özellikle hücum hattında yaşanan sıkıntılara neşter vurmak ve oyuncu kalitesini daha da yukarı çekmek üzere plan yapılıyor.