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ÖZEL | Steven Berghuis'in menajerinden Trabzonspor açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililerin listesinde birçok isim bulunurken Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetim, istişare ederek yol haritası belirlemeye özen gösteriyor. Gündemdeki oyuncular arasında Steven Berghuis olduğu yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı. Deneyimli futbolcunun menajeri Takvim'e konuştu. İşte detaylar...

Burak Zihni Burak Zihni
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 19:06 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 19:13
ÖZEL | Steven Berghuis’in menajerinden Trabzonspor açıklaması!

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Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da ocak ayı iple çekiliyor. Teknik heyet ve yönetim, kadroya dahil olacak ve kulüpten gönderilecek oyuncular hakkında değerlendirmede bulunuyor.

Bordo mavili ekipte özellikle hücum hattında yaşanan sıkıntılara neşter vurmak ve oyuncu kalitesini daha da yukarı çekmek üzere plan yapılıyor.

Steven Berghuis Ajax'ın en deneyimli isimlerinden biri. [AFP]Steven Berghuis Ajax'ın en deneyimli isimlerinden biri. [AFP]

BERGHUIS İDDİASI

Transfer olduğu günden bu yana neredeyse bölgesinde alternatifsiz olan Edin Vişça'nın sakatlık, ceza veya formsuzluğu gibi durumlarda bu mevkiye takviye yapmak isteyen Fırtına'nın listesine flaş bir isim girmişti.

Karadeniz temsilcisinin Steven Berghuis işin girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Steven Berghuis daha önce Feyenoord ve AZ Alkmaar'da da foma giymişti. [Reuters]Steven Berghuis daha önce Feyenoord ve AZ Alkmaar'da da foma giymişti. [Reuters]

"AMSTERDAM'DAN AYRILMAYACAK"

Hollandalı oyuncunun menajeri Guido Albers, Takvim'e açıklamalarda bulundu.

Albers, futbolcusunun Ajax'tan ayrılmayacağını ve kariyerini Amsterdam'da sürdüreceğini belirterek Trabzonspor'dan herhangi bir ilgi olmadığını dile getirdi.

Berghuis'in adı daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı.

ÖZEL | Steven Berghuis’in menajerinden Trabzonspor açıklaması!

Steven Berghuis bu sezon 7 karşılaşmada 368 dakika forma giyebildi. [AP]Steven Berghuis bu sezon 7 karşılaşmada 368 dakika forma giyebildi. [AP]

Bu sezon zaman zaman sakatlıklar da yaşayan deneyimli kanat oyuncusu, bireysel olarak maç formu yakalamaya çalışıyor.

Berghuis 7 karşılaşmada 1 gol atıp 2 de asist yaptı ve 368 dakika sahada kaldı.

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