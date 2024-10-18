Olaylı derbinin yankıları sürüyor! Selahattin Baki’ye hapis istemi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından, o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki 'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan 'a küfür ettiği iddiasına ilişkin dava açıldı.

Galatasaray Stadı'nda yaşanan olaylar. (AA)"KÜFÜR ETMEDİM"

İddianamede yer verilen savcılık ifadesine göre sanık Baki, müşteki Yazgan'ı tanımadığını, küfür ve kavga etmediğini öne sürdü.

Statta yeri olmasına rağmen maçı Ahmet Ketenci ile Fenerbahçe kafilesine tahsis edilen odadaki televizyondan seyrettiğini belirten Baki, maçın ardından Fenerbahçeli taraftarları selamlamak istediklerini ancak yaklaşık 10-15 saniye taraftarları selamlayıp galibiyet sevinci yaşayabildiklerini, resmi ve resmi olmayan görevlilerin uyarılarıyla sahada çok fazla kalamadıklarını söyledi.

Daha sonra soyunma odasına gelen Ali Koç'a futbolcuların sahada galibiyet sevinci yaşayamadıklarını ilettiklerini aktaran Baki, Galatasaray taraftarlarının stattan ayrıldığını düşünerek, Fenerbahçeli taraftarlarla galibiyet sevinci yaşamak amacıyla sahaya çıkma kararı aldıklarını ifade etti.

Daha önce de savcılığa gittiği için herhangi bir olaya karışmaması konusunda Ali Koç'un kendisini uyardığını vurgulayan Baki, soyunma odasından çıkıp sahaya yöneldikleri sırada Galatasaray kulübü çalışanı olduğunu düşündüğü bazı kişilerin sahaya girmelerinin uygun olmayacağını söylediklerini, sahaya girdikleri sırada da bazı görevlilerin kendilerine engel olmaya çalıştığını anlattı.