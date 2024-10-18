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Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! Antalya maçında o isim sahada

Süper Lig'de heyecan 9. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Elfsborg ve Beşiktaş derbilerini düşünerek kadroda revizyona gidecek. İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve sarı kırmızılıların muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 10:42 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 10:42
Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Antalya maçında o isim sahada

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Süper Lig'de heyecan 9. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Elfsborg ve Beşiktaş derbilerini düşünerek kadroda revizyona gidecek.

Osimhen, Ziyech ve Sara. (GALATASARAY)Osimhen, Ziyech ve Sara. (GALATASARAY)GALATASARAY 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.

Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ziyech ve Icardi. (GALATASARAY)Ziyech ve Icardi. (GALATASARAY)
SARI-KIRMIZILILAR REKOR PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak.

Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda.

Galatasaray, yarın Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Antalya maçında o isim sahada

Mauro Icardi. (GALATASARAY)Mauro Icardi. (GALATASARAY)
OKAN BURUK ANTALYASPOR'A KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Antalyaspor'a 12 kez rakip olan Buruk, 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yapılan 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Gabriel Sara. (GALATASARAY)Gabriel Sara. (GALATASARAY)
SÜPER LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan bölümün en golcü takımı olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 8 maçta 24 gol atan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den (16) 8 gol fazla kaydetti. Antalyaspor (16) ise Süper Lig'de kalesinde en fazla gol gören üç takımdan biri.

Victor Osimhen. (GALATASARAY)Victor Osimhen. (GALATASARAY)
KAAN AYHAN CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kaan, yarınki maçta da kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Okan Buruk. (GALATASARAY)Okan Buruk. (GALATASARAY)MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus Akgün, Mertens, Icardi.

Torreiranın kardeşinden Galatasaraylıları üzen paylaşım!Torreiranın kardeşinden Galatasaraylıları üzen paylaşım!
Torreira'nın kardeşinden Galatasaraylıları üzen paylaşım!

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