Manchester United'ın genç orta sahası Kobbie Mainoo sakatlık sebebiyle yedi maç sahalardan uzak kalacak.
Manchester United'ın Brentford ile oynayacağı kritik maç öncesinde Kobbie Mainoo'nun diz ardı kirişinden sakatlanarak yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre 19 yaşındaki oyuncu UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı olmak üzere yedi maçta sahada yer alamayacak.
Fenerbahçe'ye Kobbie Mainoo müjdesi!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Manchester United'ı ağırlayacak. Sarı lacivertlilere dev maç öncesi müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 13:10 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 13:10
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BRUNO FERNANDES DE YOK
Kobbie Mainoo'nun yanı sıra Manchester United'ın bir diğer yıldızı Bruno Fernandes de Fenerbahçe maçında, kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.