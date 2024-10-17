Nuri Şahin’den olay Whatsapp kararı! İletişim yolu şaşırttı

Nuri Şhin oyuncularıyla iletişimi iyi bir teknik direktör olarak ön plana çıkıyor. [REUTERS]

Konu hakkında yapan Nuri Şahin ise bu uygulamayı Antalyaspor'da da yaptığını ancak o dönem çok daha az oyuncu olduğunu söyledi. Karşılaşmaların ardından oyuncularından bilgi almanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.