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Nuri Şahin'den olay Whatsapp kararı! İletişim yolu şaşırttı

Teknik adamlık kariyerini Borussia Dortmund'da sürdüren Nuri Şahin, Almanya'da gündemden düşmüyor. Genç çalıştırıcının oyuncularıyla Whataspp üzerinden kurduğu iletişim ve istediği rapor duyanları şaşırttı. Şahin, bu uygulamayı Antalyaspor'da da yaptığını açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 18:33 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 18:36
Nuri Şahin’den olay Whatsapp kararı! İletişim yolu şaşırttı

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Futbolculuğu döneminde forma giydiği Borussia Dortmund'da teknik adam olarak geri dönen Nuri Şahin, sarı siyahlı ekibin başarısı için mücadele vermeye devam ediyor. Genç çalıştırıcının oyuncularıyla kurduğu iletişim Alman basınında geniş yer buldu.

Nuri Şahin daha önce Antalyaspor'da açlışmıştı. [EPA]Nuri Şahin daha önce Antalyaspor'da açlışmıştı. [EPA]

Geçtiğimiz sezon çalıştığı Antalyaspor'daki başarılı döneminin ardından Borussia Dortmund'a transfer olan Nuri Şahin, Terzic'i ayrılması sonrasında Alman temsilcisinin 1 numarası olarak göreve başladı.

Nuri Şahin 6 Bundesliga maçında 10 puan toplamayı başarıp 7. sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı.

Nuri Şahin Borussia Dortmund'un başında ilk sezonunu geçiriyor. [EPA]Nuri Şahin Borussia Dortmund'un başında ilk sezonunu geçiriyor. [EPA]

Bundesliga'daki yeni haftada St. Pauli ile karşılaşacak olan Borussia Dortmund'da Teknik Direktör Nuri Şahin'in Whatsapp kararı da olay oldu.

Genç teknik direktörle çalışan futbolcular, her oynadığı milli takım maçının ardından oynadığı sürelerle birlikte kendilerini değerlendirdikleri bir rapor sunuyor. Whatsapp grubundaki bilgileri alan Şahin, bunlarla oyuncularından anbean haberdar olma fırsatı yakalıyor.

Nuri Şahin’den olay Whatsapp kararı! İletişim yolu şaşırttı

Serhou Guirassy, Nuri Şahin'in en önemli gol silahı. [AP]Serhou Guirassy, Nuri Şahin'in en önemli gol silahı. [AP]

Stuttgart'taki performansyla adından söz etiren Serhou Guirassy'nin ülkesi Gine'nin formasını giydikten sonra gruba yazdığı "61 dakika, forvet, her şey yolunda, koç!" mesajı Almanya'da gündeme taşındı.

Nuri Şhin oyuncularıyla iletişimi iyi bir teknik direktör olarak ön plana çıkıyor. [REUTERS]Nuri Şhin oyuncularıyla iletişimi iyi bir teknik direktör olarak ön plana çıkıyor. [REUTERS]

Konu hakkında yapan Nuri Şahin ise bu uygulamayı Antalyaspor'da da yaptığını ancak o dönem çok daha az oyuncu olduğunu söyledi. Karşılaşmaların ardından oyuncularından bilgi almanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

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