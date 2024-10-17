Futbolculuğu döneminde forma giydiği Borussia Dortmund'da teknik adam olarak geri dönen Nuri Şahin, sarı siyahlı ekibin başarısı için mücadele vermeye devam ediyor. Genç çalıştırıcının oyuncularıyla kurduğu iletişim Alman basınında geniş yer buldu.
Nuri Şahin'den olay Whatsapp kararı! İletişim yolu şaşırttı
Teknik adamlık kariyerini Borussia Dortmund'da sürdüren Nuri Şahin, Almanya'da gündemden düşmüyor. Genç çalıştırıcının oyuncularıyla Whataspp üzerinden kurduğu iletişim ve istediği rapor duyanları şaşırttı. Şahin, bu uygulamayı Antalyaspor'da da yaptığını açıkladı. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz sezon çalıştığı Antalyaspor'daki başarılı döneminin ardından Borussia Dortmund'a transfer olan Nuri Şahin, Terzic'i ayrılması sonrasında Alman temsilcisinin 1 numarası olarak göreve başladı.
Nuri Şahin 6 Bundesliga maçında 10 puan toplamayı başarıp 7. sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı.
Bundesliga'daki yeni haftada St. Pauli ile karşılaşacak olan Borussia Dortmund'da Teknik Direktör Nuri Şahin'in Whatsapp kararı da olay oldu.
Genç teknik direktörle çalışan futbolcular, her oynadığı milli takım maçının ardından oynadığı sürelerle birlikte kendilerini değerlendirdikleri bir rapor sunuyor. Whatsapp grubundaki bilgileri alan Şahin, bunlarla oyuncularından anbean haberdar olma fırsatı yakalıyor.
Stuttgart'taki performansyla adından söz etiren Serhou Guirassy'nin ülkesi Gine'nin formasını giydikten sonra gruba yazdığı "61 dakika, forvet, her şey yolunda, koç!" mesajı Almanya'da gündeme taşındı.
Konu hakkında yapan Nuri Şahin ise bu uygulamayı Antalyaspor'da da yaptığını ancak o dönem çok daha az oyuncu olduğunu söyledi. Karşılaşmaların ardından oyuncularından bilgi almanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.