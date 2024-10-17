Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın düzenlediği söyleşiye katıldı. Doğan'ın özellikle Abdülkadir Ömür ile ilgili sözleri dikkat çekti.
"Milli futbolcuyu kapının önüne koydum!" Ertuğrul Doğan'dan şok sözler
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın düzenlediği söyleşide öğrencilerle buluştu. Doğan gündeme ve Trabzonspor'a dair önemli açıklamalar yaparken Abdulkadir Ömür ve TFF hakkında da konuştu.
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"ÜNAL KARAMAN KARARI DOĞRUYDU"
Başkan Ertuğrul Doğan, dönemin teknik direktörü Ünal Karaman'a neden veda edilmediği ile ilgili soruya; "Trabzonspor'da o dönem böyle bir şey yaşanmasını istemezdik. Başkanımızla arasında bir problem yaşadı. Basın önünde bu tarz çıkış yaptığı için görevine son verilmiş ve doğru yapılmıştır. Kurumsal kimlik önemli olması lazım. Kimse Trabzonspor'a onun kattığından başka daha bir şey katamaz. Bu herkes için geçerlidir. Her antrenör her kişi parasını alarak gitti. Kendisi için hayırlı olsun." yanıtını verdi.
"ABDÜLKADİR'İ KAPININ ÖNÜNE KOYDUM"
Hull City'e giden Abdülkadir Ömür ile ilgili de konuşan Doğan; "Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Abdulkadir Ömür ile de böyle bir durum yaşadık. Trabzonspor Kulüp Başkanına 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum' dediği gün ben o formayı üzerinden çıkardım ve kapının önüne koydum." ifadelerini kullandı.
"İSTEMEDİĞİNİZ BİR SÜREÇTİ"
Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasını "istemediğimiz bis süreçti" olarak tanımlayan bordo mavililerin başkanı; "Trabzonspor'a gelen kimse, o koltuğa oturduktan sonra en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim de hayalim en büyük isteğim şampiyon yapmak. İçimizden hiç kimse başarısız olmak için veya buna yakalanmak için bir şey üretmez. Tüm camiamızda rahatlama oldu. Buna bizler de dahil transferde başarılı olamadık hocamız da başarılı olamadı. Avrupa'da Türkiye'de yaşandığı gibi şampiyonluktan sonra performans düşüklüğü meydana geldi. Bizim de kabul ettiğimiz gerçek. Onu bunu yaptık diye bir sebep yok. Böyle yaşandı keşke yaşanmasaydı. O dönemki başkan da ben de yaşanmasını istemezdi" dedi.
"TRABZONSPOR'UN SATILMA İHTİMALİ TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"
Doğan, sık sık gündeme gelen kulübün satışıyla ilgili iddiaları ise şöyle yanıtladı; "Bir ilgi mektubuydu. Ekonomik hamlelerden dolayı bu tür ilgilerin olması normal ve güzel bir şey. Türkiye'de sistem kulüp satışlarına izin vermiyor. Bizimle görüşen firmalara bunu söylüyoruz. İsim veremem ama işin özeti ben Trabzonspor'a yatırım yapmak istiyorum 400-500 var. Ben istesem bile teknik olarak yapılması mümkün değil. Türkiye'de kanun değişirse farklı konuşmalar yapabiliriz. Kanuni olarak mümkün olmadığını söyledikten sonra öteye geçemiyoruz."
DOĞAN'DAN HACIOSMANOĞLU'YA YANIT
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor - Beşiktaş öaçından sonra hakem Ali Şansalan'ı aradığını dile getirdiği "Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından Ertuğrul Doğan, bir Beşiktaş forması eksikti dedi. Ben de hakemi aradım maçtan sonra ve tebrik ettim. Hatalarını düzelten bizimle devam edecek." sözlerine yanıt veren Ertuğrul Doğan şu yanıtı verdi; "İbrahim Bey, eski başkanımız ve iyi Trabzonsporludur. Onun olduğu yerde bu kulübün başına bunların gelmemesi lazım. Hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben yine tekrarlıyorum, hakem o gün Beşiktaş forması giydi. Trabzonspor'un hakkının yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıllardır böyleydi, şampiyonlukta da böyleydi."
"TARAFTAR İYİ OYUNCULAR GÖRMEK İSTİYOR"
Ertuğrul Doğan, gündemden düşmeyen forvetler Paul Onuachu ve Gift Orban sorusunu ise, "Ekonomik projeleri gerçekleştirsek taraftarımızın isteklerini kırmayız. Taraftar iyi oyuncular görmek istiyor. Sizler gibiyken daha sert eleştiriler de yapardık. Hocamız bir rapor hazırlıyor. Hocamız kimi istiyorsa şartlarımız müsaitse alacağım." şeklinde yanıtladı.
"AHMET AĞAOĞLU İLE GÖRÜŞMÜYORUZ"
Başkan Doğan, eski başkan Ahmet Ağaoğlu ile olan ilişkileri üzerine gelen soruya "O dönem Trabzonspor'un çok ciddi ekonomik problemleri vardı ve çözülmesi gerekiyordu. Bir yol ayrımı oldu. Kendisine hem başkanlık açıklamamda hem de başvurumda özel olarak teşekkür ettim. Onun dışında şunu açık söyleyeyim. O günden sonra görüşüyor muyuz? Hayır ama sebebi ben değilim." açıklamasını yaptı.