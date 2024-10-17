Ertuğrul Doğan Ünal Karaman ile ilgili flaş ifadeler kullandı. [FOTO ARŞİV]

"ÜNAL KARAMAN KARARI DOĞRUYDU"

Başkan Ertuğrul Doğan, dönemin teknik direktörü Ünal Karaman'a neden veda edilmediği ile ilgili soruya; "Trabzonspor'da o dönem böyle bir şey yaşanmasını istemezdik. Başkanımızla arasında bir problem yaşadı. Basın önünde bu tarz çıkış yaptığı için görevine son verilmiş ve doğru yapılmıştır. Kurumsal kimlik önemli olması lazım. Kimse Trabzonspor'a onun kattığından başka daha bir şey katamaz. Bu herkes için geçerlidir. Her antrenör her kişi parasını alarak gitti. Kendisi için hayırlı olsun." yanıtını verdi.

"ABDÜLKADİR'İ KAPININ ÖNÜNE KOYDUM"

Hull City'e giden Abdülkadir Ömür ile ilgili de konuşan Doğan; "Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Abdulkadir Ömür ile de böyle bir durum yaşadık. Trabzonspor Kulüp Başkanına 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum' dediği gün ben o formayı üzerinden çıkardım ve kapının önüne koydum." ifadelerini kullandı.

"İSTEMEDİĞİNİZ BİR SÜREÇTİ"

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasını "istemediğimiz bis süreçti" olarak tanımlayan bordo mavililerin başkanı; "Trabzonspor'a gelen kimse, o koltuğa oturduktan sonra en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim de hayalim en büyük isteğim şampiyon yapmak. İçimizden hiç kimse başarısız olmak için veya buna yakalanmak için bir şey üretmez. Tüm camiamızda rahatlama oldu. Buna bizler de dahil transferde başarılı olamadık hocamız da başarılı olamadı. Avrupa'da Türkiye'de yaşandığı gibi şampiyonluktan sonra performans düşüklüğü meydana geldi. Bizim de kabul ettiğimiz gerçek. Onu bunu yaptık diye bir sebep yok. Böyle yaşandı keşke yaşanmasaydı. O dönemki başkan da ben de yaşanmasını istemezdi" dedi.