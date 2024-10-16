ÖZEL | Menajerler önerdi Gio onay verdi! Beşiktaş’tan sürpriz transfer

Ghislain Konan ve Issa Kabore. (AFP)
DİKKAT ÇEKMEYİ BAŞARDI
Güçlü savunma özellikleri ve hızıyla dikkat çeken Afrikalı futbolcu, ofansif anlamda da maç içinde çok etkili olabiliyor.
Van Bronckhorst, futbol felsefesi ve oyun tarzı ile etkili bir sol bek takımda istiyor. Bu özelliği ile Kartal'ın Hollandalı hocasının dikkatini çekmeyi başardı.
Ghislain Konan ve Malo Gusto. (AFP)
FİLDİŞİ'DE MİLLİ OLDU
28 yaşındaki oyuncu; profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda başladı. Tecrübeli savunmacı; Asec Mimosas, Reims ve FC Nantes gibi takımlarda boy gösterdi.
Öte yandan bu ekiplerin yanı sıra, uluslararası alanda Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giydi.