ÖZEL | Menajerler önerdi Gio onay verdi! Beşiktaş’tan sürpriz transfer

Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Gözünü ocak ayına çeviren siyah beyazlı ekip, başta savunma hattı olmak üzere birçok bölgeye transfer yapma hedefinde.

Bu doğrultuda dört bir yandan girişimlerini sürdüren Kara Kartal'a menajerlerden sürpriz bir öneri geldi.