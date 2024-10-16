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ÖZEL | Menajerler önerdi Gio onay verdi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen siyah beyazlılara menajerlerden sürpriz bir öneri geldi. Teknik direktör van Bronckhorst'un da onay vermesinin ardından görüşmeler başladı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:17 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:17
ÖZEL | Menajerler önerdi Gio onay verdi! Beşiktaş’tan sürpriz transfer

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Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Gözünü ocak ayına çeviren siyah beyazlı ekip, başta savunma hattı olmak üzere birçok bölgeye transfer yapma hedefinde.

Bu doğrultuda dört bir yandan girişimlerini sürdüren Kara Kartal'a menajerlerden sürpriz bir öneri geldi.

Ghislain Konan ve Faslı Amine Adli. (AFP)Ghislain Konan ve Faslı Amine Adli. (AFP)

KONAN SÜRPRİZİ

Siyah-Beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için Ghislain Konan'ı değerlendirmeye aldı. Bedelsiz olarak transfer edilebilecek isim teknik ekibin gündeminde.

Ghislain Konan, milli formayı giyiyor. (AFP)Ghislain Konan, milli formayı giyiyor. (AFP)
MENAJERLER ÖNERDİ

Menajerler boşta olan oyuncu için Beşiktaş'ın kapısına gelmiş durumda. Fildişi Sahilili Ghislain Konan, kariyerine özellikle Avrupa'nın farklı liglerinde devam etmişti.

ÖZEL | Menajerler önerdi Gio onay verdi! Beşiktaş’tan sürpriz transfer

Ghislain Konan ve Issa Kabore. (AFP)Ghislain Konan ve Issa Kabore. (AFP)
DİKKAT ÇEKMEYİ BAŞARDI

Güçlü savunma özellikleri ve hızıyla dikkat çeken Afrikalı futbolcu, ofansif anlamda da maç içinde çok etkili olabiliyor.

Van Bronckhorst, futbol felsefesi ve oyun tarzı ile etkili bir sol bek takımda istiyor. Bu özelliği ile Kartal'ın Hollandalı hocasının dikkatini çekmeyi başardı.

Ghislain Konan ve Malo Gusto. (AFP)Ghislain Konan ve Malo Gusto. (AFP)
FİLDİŞİ'DE MİLLİ OLDU

28 yaşındaki oyuncu; profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda başladı. Tecrübeli savunmacı; Asec Mimosas, Reims ve FC Nantes gibi takımlarda boy gösterdi.

Öte yandan bu ekiplerin yanı sıra, uluslararası alanda Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giydi.

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