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Beşiktaş'tan Milot Rashica açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Milot Rashica, Kosova Milli Takımı forması ile sahada olduğu karşılaşmada sakatlanarak kenara gelmişti. Siyah beyazlılardan Rashica'nın sakatlığına ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 17:12 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 17:12
Beşiktaş’tan Milot Rashica açıklaması!

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Milot Rashica, Kosova Milli Takımı forması ile sahada olduğu karşılaşmada sakatlanarak kenara gelmişti. Siyah beyazlılardan Rashica'nın sakatlığına ilişkin açıklama geldi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir.Milot Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Futbolcumuz Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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