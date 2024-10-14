ÖZEL | Beşiktaş’ta çifte ayrılık! Menajeri İstanbul’a geliyor

van Bronkhorst da Muçi'den vazgeçmek üzere. (AA)

Bu arada Giovanni van Bronckhorst'un son dönemde Muçi'nin antrenman performansından memnun olmadığı ve Arnavut futbolcuya bu nedenle süre vermediği de ileri sürüldü.

Muçi, 10 milyon euroya transfer edilmişti. (AA)

GIO ONA ŞANS VERMİYOR



Hollandalı hoca, Beşiktaş'a ilk geldiği zaman Muçi hakkında "Onu ilk gördüğümde birazcık keyifsizdi. Avrupa Şampiyonası'nda süre alamamıştı. Bunlardan biraz etkilenmişti ve canı sıkkındı. Yaptığımız transferlerden de sanki biraz etkilenmişti. Rafa olsun, Ciro olsun. Sezona çok iyi başlamadı" ifadelerini kullanmıştı.

Ersin Destanoğlu, Frankfurt maçında ıslıklanmıştı. (AA)

ERSİN AYRILMAK İSTİYOR Uzun süredir Mert'in gerisinde kalan genç eldivenin, taraftarın da tepkilerinin ardından ayrılmak istediği ifade edildi. Ersin, uygun bir teklif olması halinde oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Frankfurt maçındaki ıslıklar bunun nedeni olarak gösteriliyor. Dev çalım! Beşiktaştan Galatasarayın istediği yıldıza kanca Dev çalım! Beşiktaş'tan Galatasaray'ın istediği yıldıza kanca