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ÖZEL | Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Menajeri İstanbul'a geliyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda son dönemdeki performansıyla eleştirilen Ernest Muçi'nin devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi. Öte yandan bir yıldızın daha Beşiktaş'tan ayrılmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 10:04 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 10:13
ÖZEL | Beşiktaş’ta çifte ayrılık! Menajeri İstanbul’a geliyor

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Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği orta saha oyuncusu Ernest Muçi ile yollarını ayırabilir. 23 yaşındaki futbolcunun Kartal'da mutsuz olduğu ve menajerinin önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği belirtildi.

Muçi, son maçlarda süre bulmaya başladı. (AA)Muçi, son maçlarda süre bulmaya başladı. (AA)
Arnavut ismin Ocak ayında transferi için Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçti. Kartal'da özellikle performansı beklenenin altında kalan oyuncuların takımdan ayrılması gündemde.

Beşiktaş taraftarı, Muçi'nin yerine Semih Kılıçsoy'u görmek istiyor. (AA)Beşiktaş taraftarı, Muçi'nin yerine Semih Kılıçsoy'u görmek istiyor. (AA)
RAFA'NIN GÖLGESİNDE
Bu sezon Portekizli yıldız Rafa Silva'nın gölgesinde kalan Ernest Muçi'nin, bu durumdan olumsuz etkilendiği kaydedildi. Joao Mario transfer edildikten sonra aldığı süre daha da azalan genç futbolcunun moralinin bozulduğu söyleniyor.

ÖZEL | Beşiktaş’ta çifte ayrılık! Menajeri İstanbul’a geliyor

van Bronkhorst da Muçi'den vazgeçmek üzere. (AA)van Bronkhorst da Muçi'den vazgeçmek üzere. (AA)
Bu arada Giovanni van Bronckhorst'un son dönemde Muçi'nin antrenman performansından memnun olmadığı ve Arnavut futbolcuya bu nedenle süre vermediği de ileri sürüldü.

Muçi, 10 milyon euroya transfer edilmişti. (AA)Muçi, 10 milyon euroya transfer edilmişti. (AA)
GIO ONA ŞANS VERMİYOR

Hollandalı hoca, Beşiktaş'a ilk geldiği zaman Muçi hakkında "Onu ilk gördüğümde birazcık keyifsizdi. Avrupa Şampiyonası'nda süre alamamıştı. Bunlardan biraz etkilenmişti ve canı sıkkındı. Yaptığımız transferlerden de sanki biraz etkilenmişti. Rafa olsun, Ciro olsun. Sezona çok iyi başlamadı" ifadelerini kullanmıştı.

Ersin Destanoğlu, Frankfurt maçında ıslıklanmıştı. (AA)Ersin Destanoğlu, Frankfurt maçında ıslıklanmıştı. (AA)
ERSİN AYRILMAK İSTİYOR

Uzun süredir Mert'in gerisinde kalan genç eldivenin, taraftarın da tepkilerinin ardından ayrılmak istediği ifade edildi.

Ersin, uygun bir teklif olması halinde oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Frankfurt maçındaki ıslıklar bunun nedeni olarak gösteriliyor.

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