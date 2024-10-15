Trabzonspor’da Ozan Tufan’a yeni görev!

Trabzonspor'un sezon başında Hull City'den 2 milyon euroya transfer ettiği Ozan Tufan, sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçını kaçırmıştı.



Teknik direktör Şenol Güneş, tedavi süreci tamamlanan ve milli arada takımla çalışan Ozan Tufan'ı ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden yapmaya hazırlanıyor.