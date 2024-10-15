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Yönetim şimdiden düğmeye bastı: Muslera'nın yerine alınacak isim için 4 kişilik ekip kuruldu!

Fernando Muslera’nın sezon sonu ülkesine dönme kararı alması sonrası scout departmanının içinde kaleci transferi için 4 kişilik ekip oluşturuldu. Alınan bilgilere göre şu anda 30 kaleciden oluşan liste hazırlandı. Bu isimler tek tek izlenip teknik heyete raporlanacak.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 07:06
Yönetim şimdiden düğmeye bastı: Muslera’nın yerine alınacak isim için 4 kişilik ekip kuruldu!

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2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera ile ilgili yaşanan gelişmeler gündemin ilk sırasına yerleşti. Teknik direktör Buruk'un Uruguaylı eldivenle yaptığı görüşme sonrası "Sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı" açıklaması sonrası gözler bir anda kaleci transferine çevirdi.

Fernando Muslera (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fernando Muslera (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TİTİZ ÇALIŞILIYOR
Çok uzun bir aradan sonra 1. kaleci transferi yapmak zorunda kalacak olan Sarı- Kırmızılılar'ın şimdiden kolları sıvadığı belirtiliyor. Muslera'yı aratmayacak bir ismi kadroya katmak isteyen yönetimin çok titiz çalıştığı ve scout departmanının içinde 4 kişilik bir ekibin sadece kaleci transferi için görevlendirildiği öğrenildi.

Fernando Muslera (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fernando Muslera (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Alınan bilgilere göre 30 kaleciden oluşan bir liste de hazırlanmış durumda. 4 kişilik ekibin bu isimleri tek tek izleyeceği ve ardından teknik heyete raporlayacağı belirlendi.

Yönetim şimdiden düğmeye bastı: Muslera’nın yerine alınacak isim için 4 kişilik ekip kuruldu!

Alex Meret (Ekran Görüntüsü)Alex Meret (Ekran Görüntüsü)

MERET'İ ÖNERİLMİŞTİ
Son olarak Osimhen transferinde başrol oynayan menajer George Gardi yönetimle yaptığı görüşmede Napoli ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alex Meret'le ilgili öneride bulunmuştu. Teknik heyetin şu anda saha içine odaklandığı, devre arasında kaleci transferiyle ilgili çalışmalara resmen başlanılacağı ifade ediliyor.

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