Yönetim şimdiden düğmeye bastı: Muslera’nın yerine alınacak isim için 4 kişilik ekip kuruldu!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera ile ilgili yaşanan gelişmeler gündemin ilk sırasına yerleşti. Teknik direktör Buruk'un Uruguaylı eldivenle yaptığı görüşme sonrası "Sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı" açıklaması sonrası gözler bir anda kaleci transferine çevirdi.

Fernando Muslera (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) TİTİZ ÇALIŞILIYOR

Çok uzun bir aradan sonra 1. kaleci transferi yapmak zorunda kalacak olan Sarı- Kırmızılılar'ın şimdiden kolları sıvadığı belirtiliyor. Muslera'yı aratmayacak bir ismi kadroya katmak isteyen yönetimin çok titiz çalıştığı ve scout departmanının içinde 4 kişilik bir ekibin sadece kaleci transferi için görevlendirildiği öğrenildi.