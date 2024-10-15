Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifine yanıt! "Kabul ediyoruz"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına Fenerbahçe'den cevap geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Hatipoğlu'nun önerisinin kabul edildiği bildirildi."NTV kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Hatipoğlu'nun önerisine yönelik açıklamamızdır.Sn. Hatipoğlu'nunteklifini kabul ediyoruz.Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz.Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk Futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."