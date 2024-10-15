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Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifine yanıt! "Kabul ediyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun çağrısına yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Hatipoğlu'nun teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 15:32 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 15:32
Fenerbahçe’den Galatasaray’ın teklifine yanıt! Kabul ediyoruz

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına Fenerbahçe'den cevap geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Hatipoğlu'nun önerisinin kabul edildiği bildirildi.

"İBRAHİM HATİPOĞLU'NUN TEKLİFİNİ KABUL EDİYORUZ"

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"NTV kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Hatipoğlu'nun önerisine yönelik açıklamamızdır.
Sn. Hatipoğlu'nun "Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar." teklifini kabul ediyoruz.

Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.

İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz.

Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk Futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."

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