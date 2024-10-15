TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yabancı oyuncu kuralı açıklaması

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gelecek sezon yabancı sınırlamasının kalkacağını ve bazı kriterler getirileceğini açıkladı.
Ekol TV'ye çarpıcı açıklamalar yapan İbrahim Hacıosmanoğlu "Önümüzdeki sezon yabancı futbolcu sınırı kalkacak, bazı kriterler gelecek. Nitelikli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Alt liglerde yerli oyuncuya ağırlık vereceklerini dile getiren Hacıosmanoğlu "Amatör kulüplere destek verilmeli. Yabancı oyuncu sorunu çözülmeli. Yerli havuzumuz az. Türk futbolunun kurtuluşunun amatörden geçtiğine inanıyoruz. Süper Lig dışında yabancı oyuncu istemiyoruz." diye konuştu.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmaları konusu için de "Hakem sorununu yerli hakemle çözeceğiz. Genç hakemler yetiştireceğiz." dedi.