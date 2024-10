Dusan Tadic'ten itiraf! "Fenerbahçe'de hoca olmak..."

Tadic, Fenerbahçe'nin kaptanları arasında yer alıyor. (AA)

"BİR OYUNCU OLARAK ASLINDA OYNADIĞINIZ TÜM POZİSYONLARA CEVAP OLABİLMELİSİNİZ"

Geçen sezon seni çoğunlukla sol kanatta görüyorduk. Bu sezon sağ kanatta da oynadığın mücadeleler oldu. Sol kanatta da oynadın, son karşılaşmada dahil olmak üzere oynadığım mücadeleler oldu. Aslında bir flaş röportajda, "Kendimi sol kanatta daha rahat hissediyorum" ifadelerini kullanmıştın ama yeni değişen rolünde takım içerisindeki yerini nerede konumlandırıyorsun?

"Pozisyon anlamında benim açımdan sorun olacak bir durum yok. Burada en önemli şey Fenerbahçe. Burada en önemli şey takımın beklentisi ve isteği. Bizim takım için yapmamız gereken şey. Bana göre en önemli şeyler bunlar. Hangi pozisyonda oynadığın benim için çok önemli değil. Kariyerim boyunca sol kenar olarak oynadım. On numara pozisyonda oynadım. Sağ kenar olarak oynadım. Sahte dokuz pozisyonda oynadım. Dolayısıyla kariyerimde çok farklı pozisyonlarda oynadım. Bir oyuncu olarak aslında oynadığınız tüm pozisyonlara cevap olabilmelisiniz. Yani oraya adapte olabilmelisiniz. Önemli olan şey takıma yardımcı olmak, hocanıza yardımcı olabilmek. Dolayısıyla hangi pozisyonda oynadığınız çok önemli değil. En önemli şey, her zaman takımınız için en iyisini ortaya koyabilmeniz."

"HEM AMRABAT HEM DE KOSTİC BİZLERE ÇOK BÜYÜK YARAR SAĞLAYACAK"

"Hem Amrabat hem de Kostic gerçekten iyi oyuncular. Hiç şüphem yok ki Fenerbahçe'ye yardımcı olacaklar. Zaten en önemlisi de bu. Fenerbahçe'nin menfaatlerine yardımcı olabilmeleri. Çok büyük profesyoneller ve takıma büyük bağlılıkları var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sofyan çok güzel bir asist gerçekleştirdi Twente maçında. Ama bu noktada staffımıza da bir parantez açmamız gerekiyor. Onların da haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Bu aslında bir takım ürünü. Bu bir çalışma ürünü biz söylenen şeyi sahada uyguluyoruz ve sonrasında da böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Hem Sofyan hem de Kostic bizlere çok büyük yarar sağlayacaktır. Filip belirttiğiniz gibi aslında yakın arkadaşım daha önce konuşmuştuk. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de konuşmuştuk ki Filip, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü de gayet iyi biliyor. Fenerbahçe'yle ilgili her şeyi biliyor kısacası. Ve Fenerbahçe için oynamak konusunda sabırsız kendisi. Zaten en önemli şey de bu mentaliteye sahip olmak. Fenerbahçe için, Fenerbahçe'nin başarıları için oynamak istiyor. Bizlere yardımcı olmak istiyor. Dolayısıyla hem Sofyan'ın hem de Kostic'in başarıya ulaşma noktasında hiç şüphem yok ki bizlere büyük yardımları olacaktır."

"MANCHESTER UNİTED'A KARŞI İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK, ARZUMUZ TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK"

Avrupa mücadelelerindeki maçta dört puan topladı Fenerbahçe ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni oluşumu nasıl değerlendiriyorsun? Ayrıca Manchester United'da önümüzdeki hafta bir mücadele olacak. Erik ten Hag gibi senin eski antrenörünün çalıştırdığı bir takım. Eski takım arkadaşlarının bol olduğu bir takım. O mücadeleden beklentiler ne?

"Şu ana kadar 4 puan elde ettik. İyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim ama elbette ki isteğimiz oynadığımız 2 maçı da kazanmaktı ama maalesef bu mümkün olmayabiliyor futbolda. Yeni bir format söylemiş olduğunuz gibi ve önemli olan şey aslında bu formatta kazanabileceğiniz kadar puan kazanabilmek. Mentaliteniz bu olmalı. Zaten bizim de odak noktamız bu. Manchester United'a karşı ilginç bir maç olacak. Eski takım arkadaşlarımı göreceğim. Hocalarımı görme fırsatım olacak aynı şekilde. Oynaması keyifli maç olacaktır diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda kendi evimizde oynayacak olmamız bana göre güzel bir his olacak. Çünkü taraftarlarımızın önünde oynayacağız ki taraftarlarımız bana göre dünyanın en iyi taraftarlarından bir tanesi. İsteğimiz arzumuz tabii ki o maçta taraftarlarımızı mutlu etmek olacak."

"AMACIMIZ TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK VE KUPALAR KAZANMAK"

"Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Çünkü nasıl bir camiayı, nasıl bir kulübü temsil ettiğimizi gayet iyi biliyoruz. Onların destekleri gerçekten çok önemli. Hem içeride oynadığımız hem de deplasmanlarda oynadığımızda gerçekten büyük bir destek ortaya koyuyorlar ki onların desteği bizlere büyük bir enerji oluşturuyor. Bizlere büyük bir enerji veriyor. Dolayısıyla göstermiş oldukları desteklerden dolayı onlara minnettarız, onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki Fenerbahçe için her şeyimizi ortaya koyacağız. Yüzde yüzümüzü ortaya koyacağız ve onları mutlu edebilmek için de elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Çünkü amacımız isteğimiz onları mutlu etmek ve kupalar kazanmak."

"BİRKAÇ YIL DAHA FUTBOL OYNAYABİLİRİM, SONRASINDA HOCALIK YAPMAK İSTİYORUM"

Son sözleşme imzalarında teknik ekibe katılma konusunda bir proje vardı. Şimdi Fenerbahçe'desin ve teknik direktörlük hayalinin olduğunu net olarak biliyoruz. Saha içerisindeki arkadaşlarınla iletişimde büyük teknik direktörün işini kolaylaştıracak futbolcu biri olarak gözüküyor. Teknik direktörlük planlaman nasıl kariyerin bundan sonraki döneminde? Ayrıca teklif gelirse Fenerbahçe'nin ilerleyen dönemde teknik ekibinde yer almaya ya da Mourinho'nun teknik ekibinde yer almayı ister misiniz?

"Ajax'ta uzun süreli bir kontrat teklifi almıştım. Şöyle bir teklifti açıkçası, belki de Ajax tarihinde ilk oyuncu olabilirim bu teklifi almış olan. 2-3 yıl futbol oynamaya devam edecektim. Sonrasında 3 yıl hocalık yapma teklifi sunulmuştu. Bu teknik direktörlük genç takımda teknik direktörlüktü. Ajax'ın genç takımında teknik direktörlük yapma önerisinde bulunuldu. Ya da A takımda asistan hoca olarak çalışabilirdim. Tabii ki böyle bir teklif almış olmak gerçekten hoş bir şey. Bu aslında bana gösterilen bir saygıydı Ajax tarafından. Dolayısıyla bu noktada onlara her zaman minnettarım, bu noktada her zaman teşekkürü bir borç biliyorum. Hala fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Öyle zannediyorum ki birkaç yıl daha en yüksek seviyede futbol oynayabilirim. Sonrasında elbette hocalık yapmak istiyorum. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Zaten oynadığınız bir takımda teknik direktör olmak kadar güzel bir şey yoktur herhalde bir futbolcu için. Belirttiğim gibi Ajax'ta forma giydim. Şu an Fenerbahçe'de futbol oynuyorum. Southampton'da oynadım. Dolayısıyla bir gün hocalık yapmak teknik direktörlük yapmak bir opsiyon elbette ki bahsettiğim kulüpleri temsil edebilmek bir opsiyon ama göreceğiz. Gelecekte neler olacak."