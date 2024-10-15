Dudak uçuklatan rakam! Yunus Akgün imzayı atıyor

Yunus Akgün ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor. (IHA)

Performansıyla çıtayı yükselten ve taraftarların gönlünde taht kuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.Sabah'ın haberine göre; 17 milyon 200 bin TL kazanan Yunus'un maaşı, zam yapılarak 50 milyon TL'ye yükseltilecek.