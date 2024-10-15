Dudak uçuklatan rakam! Yunus Akgün imzayı atıyor

Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Yunus Akgün
geliyor.
Kerem Aktürkoğlu ayrıldıktan sonra ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Yunus'un sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecekti.
Yunus Akgün ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor. (IHA)
50 MİLYON TL
Performansıyla çıtayı yükselten ve taraftarların gönlünde taht kuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre; 17 milyon 200 bin TL kazanan Yunus'un maaşı, zam yapılarak 50 milyon TL'ye yükseltilecek.
Yunus Akgün Galatasaray'da kalmak istiyor. (AA)
4 YILLIK İMZALAYACAK
Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesi de 4 yıllığına uzatılacak.
Yunus geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması giymiş ancak İngiliz kulübü, 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.