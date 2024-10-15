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Dudak uçuklatan rakam! Yunus Akgün imzayı atıyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da dış transfer olduğu kadar iç transfer için de girişimler devam ediyor. Sarı kırmızılılar Yunus Akgün ile sözleşme yenilemek isterken, teklif edilen rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 15:57 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 15:57
Dudak uçuklatan rakam! Yunus Akgün imzayı atıyor

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Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Yunus Akgün geliyor.

Kerem Aktürkoğlu ayrıldıktan sonra ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Yunus'un sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecekti.
Yunus Akgün ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor. (IHA)Yunus Akgün ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor. (IHA)
50 MİLYON TL

Performansıyla çıtayı yükselten ve taraftarların gönlünde taht kuran 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre; 17 milyon 200 bin TL kazanan Yunus'un maaşı, zam yapılarak 50 milyon TL'ye yükseltilecek.
Yunus Akgün Galatasaray'da kalmak istiyor. (AA)Yunus Akgün Galatasaray'da kalmak istiyor. (AA)
4 YILLIK İMZALAYACAK

Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesi de 4 yıllığına uzatılacak.

Yunus geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması giymiş ancak İngiliz kulübü, 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.
Dudak uçuklatan rakam! Yunus Akgün imzayı atıyor

Yunus Akgün, 4 gollük katkı sağladı. (IHA)Yunus Akgün, 4 gollük katkı sağladı. (IHA)
4 GOLLÜK KATKI

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray fırmasıyla çıktığı 11 maçta 628 dakika süre aldı. Milli futbolcu, 4 gollük bir performans sergiledi.

Yunus'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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