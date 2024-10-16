Galatasaray ve Ziyech arasında ipler kopmak üzere! Faslı yıldız rotasını Amerika’ya çevirdi

Hakim Ziyech (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İlk olarak Al-Gharafa'nın ilgisini çeken Ziyech için Al-Arabi'nin de devreye girdiği öne sürülmüştü. Hakim Ziyech, bedelsiz olarak Galatasaray'a 2023 yaz transfer döneminde katılmıştı. Öte yandan Chelsea'deki istikrarsız performansının ardından Cimbom'a gelmesi de fırsat olarak aktarılmıştı. Yıldız ismin 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.