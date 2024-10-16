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Galatasaray ve Ziyech arasında ipler kopmak üzere! Faslı yıldız rotasını Amerika'ya çevirdi

Faslı yıldız Hakim Ziyech'in devre arasında takıma veda etme ihtimali arttı. Körfez kulüplerine gitmeye yanaşmayan Sarı-Kırmızılı oyuncunun ABD’den gelecek tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 07:07
Galatasaray ve Ziyech arasında ipler kopmak üzere! Faslı yıldız rotasını Amerika’ya çevirdi

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Galatasaray'da istenilen performansı sergileyemeyen Hakim Ziyech'in Ocak'ta ayrılacağı iddia edildi. Katar kulüplerinin teklifine sıcak bakmayan Faslı yıldız, transferi için rotasını Amerika'ya çevirdi.

Hakim Ziyech (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hakim Ziyech (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Tecrübeli kanadın menajerinin MLS ekipleri ile görüştüğü ifade edildi. Ayrıca Sarı-Kırmızılı kulübün, oyuncuyu devre arasında göndermek istediği de belirtildi.

Hakim Ziyech (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hakim Ziyech (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Okan Buruk'un istediklerini yapamayan futbolcu çok eleştiriliyor. Beklentiler yüksekken bu tür performans Aslan'da hayal kırıklığı yaşattı. Geçtiğimiz yaz Körfez ekipleri, 31 yaşındaki ismi kadrosuna katmak için birbirleriyle yarışmıştı.

Galatasaray ve Ziyech arasında ipler kopmak üzere! Faslı yıldız rotasını Amerika’ya çevirdi

Hakim Ziyech (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hakim Ziyech (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İlk olarak Al-Gharafa'nın ilgisini çeken Ziyech için Al-Arabi'nin de devreye girdiği öne sürülmüştü. Hakim Ziyech, bedelsiz olarak Galatasaray'a 2023 yaz transfer döneminde katılmıştı. Öte yandan Chelsea'deki istikrarsız performansının ardından Cimbom'a gelmesi de fırsat olarak aktarılmıştı. Yıldız ismin 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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