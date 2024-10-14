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Youssef En-Nesyri İspanyolların hedefinde: Kahkahalık performans!

Fenerbahçe'nin sezon başında kulüp tarihine geçen bir bonservisle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, performansıyla herkesi şaşırtırken futbol hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği İspanya'da medya kendisini manşete taşıdı. Faslı futbolcunun zayıf istatistiklerinin hayal kırıklığı yarattığını yazdı.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 22:31 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 22:31
Youssef En-Nesyri İspanyolların hedefinde: Kahkahalık performans!

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Son dönemde verim aldığı forvet oyuncularına bir yenisini eklemek isteyen Fenerbahçe, bu sezon tercihini Youssef En-Nesyri'den yana kullandı. Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kaldıran ve önemli gol sayılarına ulaşan Faslı futbolcu için kulübüne 19.5 milyon euro ödeneceği açıklanmıştı.

Youssef En-Neysri beklentileri henüz karşılayamadı [AA]Youssef En-Neysri beklentileri henüz karşılayamadı [AA]

İSPANYA'DA GÜNDEM

Jose Mourinho'nun ısrarla istediği ve takıma kazandırdığı yıldız oyuncu, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Bir süre hazır olmadığı için yedek bekledi. Ardından da Edin Dzeko'dan formayı alamadı.

İspanyol medyası da deneyimli forveti manşetlere taşıyarak İstanbul macerası ile ilgili bilgiler sundu.

Youssef En-Nesyri tek golünü Göztepe deplasmanında attı [AA]Youssef En-Nesyri tek golünü Göztepe deplasmanında attı [AA]

SADECE 1 GOL ATABİLDİ

İspanyollar, kahraman olarak imza atan En-Neysri'nin kolay bir başlangıç yapmadığını ve zar zor bir gol atabildiğini yazdı.

11 karşılaşmada oynaması gereken 990 dakikanın sadece 236'sında forma şansı bulabildiği dile getirildi.

Youssef En-Nesyri İspanyolların hedefinde: Kahkahalık performans!

Youssef En-Nesyri'nin atacağı golleri Fenerbahçe taraftarları sabırsızlıkla bekliyor. [AA]Youssef En-Nesyri'nin atacağı golleri Fenerbahçe taraftarları sabırsızlıkla bekliyor. [AA]

HAYAL KIRIKLIĞI

İlk haftalarında Youssef En-Nesyri'nin kahkahalara neden olan kötü performansının Fenerbahçe taraftarları tarafından hayal kırıklığı ile karşılandığı aktarıldı.

Ayrıca 27 yaşındaki oyuncunun pes etmeyeceğini fakat Sevilla'daki performansından çok uzakta olduğu ifade edildi.

İşte o haber...

Youssef En-Neysri'nin Fenerbahçe'ye Jose Mourinho'nun isteği üzerine getirildiği yazıldı [eldesmarque.com]Youssef En-Neysri'nin Fenerbahçe'ye Jose Mourinho'nun isteği üzerine getirildiği yazıldı [eldesmarque.com]

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