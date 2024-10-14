Youssef En-Nesyri İspanyolların hedefinde: Kahkahalık performans!

Son dönemde verim aldığı forvet oyuncularına bir yenisini eklemek isteyen Fenerbahçe, bu sezon tercihini Youssef En-Nesyri'den yana kullandı. Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kaldıran ve önemli gol sayılarına ulaşan Faslı futbolcu için kulübüne 19.5 milyon euro ödeneceği açıklanmıştı.
Youssef En-Neysri beklentileri henüz karşılayamadı [AA]
İSPANYA'DA GÜNDEM
Jose Mourinho'nun ısrarla istediği ve takıma kazandırdığı yıldız oyuncu, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Bir süre hazır olmadığı için yedek bekledi. Ardından da Edin Dzeko'dan formayı alamadı.
İspanyol medyası da deneyimli forveti manşetlere taşıyarak İstanbul macerası ile ilgili bilgiler sundu.
Youssef En-Nesyri tek golünü Göztepe deplasmanında attı [AA]
SADECE 1 GOL ATABİLDİ
İspanyollar, kahraman olarak imza atan En-Neysri'nin kolay bir başlangıç yapmadığını ve zar zor bir gol atabildiğini yazdı.
11 karşılaşmada oynaması gereken 990 dakikanın sadece 236'sında forma şansı bulabildiği dile getirildi.