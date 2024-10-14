Youssef En-Nesyri İspanyolların hedefinde: Kahkahalık performans!

Son dönemde verim aldığı forvet oyuncularına bir yenisini eklemek isteyen Fenerbahçe , bu sezon tercihini Youssef En-Nesyri'den yana kullandı. Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kaldıran ve önemli gol sayılarına ulaşan Faslı futbolcu için kulübüne 19.5 milyon euro ödeneceği açıklanmıştı.

Youssef En-Neysri beklentileri henüz karşılayamadı [AA]

İSPANYA'DA GÜNDEM

Jose Mourinho'nun ısrarla istediği ve takıma kazandırdığı yıldız oyuncu, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Bir süre hazır olmadığı için yedek bekledi. Ardından da Edin Dzeko'dan formayı alamadı.

İspanyol medyası da deneyimli forveti manşetlere taşıyarak İstanbul macerası ile ilgili bilgiler sundu.