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Hakan Çalhanoğlu'nun golü sayılmadı! Penaltıda ne oldu?

A Milli takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz, 1-0 geride olduğu mücadelede penaltı kazandı. Topun başına Hakan Çalhanoğlu geldi ancak ağları bulmasına rağmen hakem geçerli saymadı. İşte nedeni...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 23:05 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 23:05
Hakan Çalhanoğlu’nun golü sayılmadı! Penaltıda ne oldu?

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4. maçına çıkan A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile karşılaştı. İlk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken ay yıldızlılar, ikinci devreye hızlı bir başlangıç yaptı.

Halan Çalhanoğlu'nun golü iptal edildi. [AA]Halan Çalhanoğlu'nun golü iptal edildi. [AA]

Karşılaşmanın 54'üncü dakikasında penaltı kazanan Bizim Çoocuklar beraberlik fırsatını da yakaladı. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun golü hakem Damian Sylwestrzak'tan döndü.

Polonyalı hakem, penaltı sırasında Hakan'ın topla iki kez oynadığını ve kural ihlali yapıldığını işaret etti.

Hakem Sylwestrzak, penaltı golünü iptal etti ve endirekt serbest vuruş verdi.

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