Fenerbahçe’de 35.5 milyon Euro’luk hayal kırıklığı! 6 yeni transfer beklentilerin altında kaldı

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Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncular performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-Lacivertliler yaz transfer döneminde En Nesyri, Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Oğuz Aydın ve Levent Mercan için kasasından 35.5 milyon Euro çıkardı.

Oğuz Aydın ve Saint Maximin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Fenerbahçe, Faslı golcü En Nesyri için 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Saint Maximin için 8 milyon Euro kiralama ücretini elden çıkartan Sarı-Lacivertliler, Oğuz Aydın için ise Alanyaspor'a 6 milyon Euro verdi.