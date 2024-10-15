Fenerbahçe’de 35.5 milyon Euro’luk hayal kırıklığı! 6 yeni transfer beklentilerin altında kaldı

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncular performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-Lacivertliler yaz transfer döneminde En Nesyri, Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Oğuz Aydın ve Levent Mercan için kasasından 35.5 milyon Euro çıkardı.
Oğuz Aydın ve Saint Maximin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Fenerbahçe, Faslı golcü En Nesyri için 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Saint Maximin için 8 milyon Euro kiralama ücretini elden çıkartan Sarı-Lacivertliler, Oğuz Aydın için ise Alanyaspor'a 6 milyon Euro verdi.
Levent Mercan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
MERCAN 9 DAKİKA OYNADI
Genç oyuncu için Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe, yıldız oyuncuya şimdiye kadar sadece 22 dakika süre verdi. Bir başka yeni transfer Levent Mercan için ise Karagümrük'e 2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Genç sol kanat oyuncusu 9 dakika görev aldı.