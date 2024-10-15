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Fenerbahçe'de 35.5 milyon Euro'luk hayal kırıklığı! 6 yeni transfer beklentilerin altında kaldı

Youssef en Nesyri, Maximin, Cenk Tosun, Kostic, Oğuz ve Levent Mercan toplamda 1243 dakika sahada kaldı. 6 yıldız, sadece 2 gol ve 3 asist üretti. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 07:02
Fenerbahçe’de 35.5 milyon Euro’luk hayal kırıklığı! 6 yeni transfer beklentilerin altında kaldı

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Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncular performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-Lacivertliler yaz transfer döneminde En Nesyri, Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Oğuz Aydın ve Levent Mercan için kasasından 35.5 milyon Euro çıkardı.

Oğuz Aydın ve Saint Maximin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Oğuz Aydın ve Saint Maximin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fenerbahçe, Faslı golcü En Nesyri için 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Saint Maximin için 8 milyon Euro kiralama ücretini elden çıkartan Sarı-Lacivertliler, Oğuz Aydın için ise Alanyaspor'a 6 milyon Euro verdi.

Levent Mercan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Levent Mercan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

MERCAN 9 DAKİKA OYNADI
Genç oyuncu için Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe, yıldız oyuncuya şimdiye kadar sadece 22 dakika süre verdi. Bir başka yeni transfer Levent Mercan için ise Karagümrük'e 2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Genç sol kanat oyuncusu 9 dakika görev aldı.

Fenerbahçe’de 35.5 milyon Euro’luk hayal kırıklığı! 6 yeni transfer beklentilerin altında kaldı

Fenerbahçe'de 35.5 milyon Euro'luk hayal kırıklığı (Takvim Gazetesi)Fenerbahçe'de 35.5 milyon Euro'luk hayal kırıklığı (Takvim Gazetesi)

Fenerbahçe, Cenk Tosun ve Filip Kostic için bonservis ücreti ödemedi. Cenk Tosun 58, Kostic ise 45 dakika sahada kaldı.

Cenk Tosun (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Cenk Tosun (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sarı-Lacivertliler 6 oyuncuya toplamda 1243 dakika süre verdi.

Filip Kostic (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Filip Kostic (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bu oyunculardan 2 gol ve 3 asistlik katkı aldı.Fenerbahçe Yönetimi, büyük paralar harcadığı oyuncularından şu an istediği verimi alamadı.

Youssef en Nesyri (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Youssef en Nesyri (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef en Nesyri, bu sezon 11 karşılaşmada görev alırken 1 kez fileleri havalandırdı.

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