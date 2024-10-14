Fenerbahçe’nin süper starı Edin Dzeko müthiş istatistiklere imza attı!

Edin Dzeko (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Tecrübeli yıldız sadece Alex de Souza'ya geçildi. Alex 344 maçta 171 gol ve 146 asistle tam 317 gole katkı yapmış ve maç başına ortalama 0.92 skor katkısı vermişti. Pierre van Hooijdonk ise 3. sırada.