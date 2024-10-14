Türk yüreği ile oynadılar! Vincenzo Montella’dan tarihi zafer yorumu

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımımız, 4. maçında İzlanda'yı 4-2 yenerek puanını 10'a yükseltti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, A Ligi'ni hak ettiklerini ve buraya yükselmek istediklerini söyledi.
Vincenzo Montella galibiyet hanesine bir çentik daha attı. [AA]
İşte Montella'nın açıklamaları;
"Geldiğim günden bu yana aldığım en güzel galibiyetlerden biri. Bu nedenle çok mutluyum. Neden bu kadar mutluyuz? Baktığınızda şartlarda sizi geri atacak durumlar vardı. Zemin... 400 pasta yüzde 90 başarı var. Ayakta olan taraft bizdik. 4 tane gol attık. Oyuncularımızın Türk yüreği ile oynamaları beni mutlu ediyor ve bana gurur veriyor. Bizden önce 7 karşılaşmada 3 gol atan bir milli takım vardı İzlanda'ya karşı.
Vincenzo Montella oyuncularıyla gurur duyduğunu sölyedi. [AA]
İzlanda son Karadağ ve Galler maçlarında toplam 18 şut gördü. Biz daha fazlasını attı. Bütün senaryolar farklı olabilirdi. İkinciliği garantiledik. Ama biz birinci olmak istiyoruz. Galler'i yenmek için sahaya çıkacağız. Dört farklı futbolcuyla 4 gol attık. Bu kaleye ne kadar yaklaştığımızı gördük. Organizasyon halinde bir şeyleri görmek daha da mutlu ediyor. Hedefimize yaklaşıyoruz. A Ligi'ni hak etmek istiyoruz ve adım adım ilerlemeyi hedefliyoruz."