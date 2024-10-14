Türk yüreği ile oynadılar! Vincenzo Montella’dan tarihi zafer yorumu

Vincenzo Montella galibiyet hanesine bir çentik daha attı. [AA]

İşte Montella'nın açıklamaları;

"Geldiğim günden bu yana aldığım en güzel galibiyetlerden biri. Bu nedenle çok mutluyum. Neden bu kadar mutluyuz? Baktığınızda şartlarda sizi geri atacak durumlar vardı. Zemin... 400 pasta yüzde 90 başarı var. Ayakta olan taraft bizdik. 4 tane gol attık. Oyuncularımızın Türk yüreği ile oynamaları beni mutlu ediyor ve bana gurur veriyor. Bizden önce 7 karşılaşmada 3 gol atan bir milli takım vardı İzlanda'ya karşı.